Ennepetal: Baustellen in Kölner und Hembecker Talstraße

Ennepetal. Ab nächster Woche gibt es auf der Kölner Straße und der Hembecker Talstraße Baustellen. Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen.

In der kommenden Woche (ab 27. April) startet die AVU Netz zwei Baumaßnahmen in Ennepetal.

Kölner Straße

Zwischen Hembecker Talstraße und Ambrosius-Brand-Straße hat die AVU Netz die Gas-Hochdruckleitung erneuert und eine Trafostation neu errichtet. Nun müssen diese Anlagen an das bestehende Netz angeschlossen werden. Dazu ist quer über die Kölner Straße ein Graben erforderlich. Der Verkehr ist in diesem Bereich nur einspurig möglich und wird mit einer Baustellen-Ampel geregelt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Haakshorst aus Dortmund.

Hembecker Talstraße

Ebenfalls in der kommenden Woche beginnen Bauarbeiten in der Hembecker Talstraße von Nr. 51 bis Höhe Wuppermannstraße. Die Stromleitungen werden erneuert und verstärkt. Außerdem bekommen die Stadtbetriebe Ennepetal einen Glasfaser-Anschluss. Die Leitungen befinden sich im südlichen Randbereich (in Fahrtrichtung Kölner Straße also rechts). Ausführendes Bau-Unternehmen ist die Firma Söhn aus Ennepetal. Voraussichtliches Ende der Baumaßnahmen ist Ende August 2020.

Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Durchführung der Maßnahmen.