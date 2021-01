Ennepetal: Blutspenden ist und bleibt systemrelevant

Ennepetal Blutspenden bleibt auch in Corona-Zeiten wichtig. Die Einrichtung der Impfzentren stellt das DRK aber vor ein personelles Problem.

Mehr als hundert Spender verzeichnete das Deutsche Rote Kreuz bei ihrem jüngsten Blutspendetermin im Haus Ennepetal. Ein Einbruch der Zahlen bereitwilliger Spender? „Davon haben wir nichts gemerkt“, sagt Christof Freisen vom DRK-Blutspendedienst West, der die Termine in Ennepetal federführend organisiert. „Die Leute haben keine Bedenken wegen Corona. Sie wissen, dass Blut stets benötigt wird. Und wahrscheinlich sind sie auch froh, einfach mal rauszukommen. Man darf ja nichts machen, aber Blutspenden – das darf man!“ Sogar im Falle einer Ausgangssperre wäre der Gang ins Spendenlokal erlaubt, da Blutspenden als systemrelevante Tätigkeit anerkannt ist.

Das seit vergangenem Sommer flächendeckend eingerichtete Terminreservierungssystem, das auf der Webseite des DRK-Blutspendedienstes zu finden ist, sorgt für die schnelle und unkomplizierte Zuweisung eines Termins und reduziert die Wartezeiten vor den Spendenlokalen. So werden Staus und Menschenansammlungen vermieden. Freisen erinnert sich an den Andrang bereitwilliger Spender, bevor die Pandemie eine Umgestaltung der Terminvergabe erforderte: „Zu Beginn eines Termins standen oft 20 bis 30 Leute vor der Tür. Mit der Terminreservierung ist es jetzt ziemlich entspannt. Die Spender können sich zeitlich orientieren und sind nach einer halben bis dreiviertel Stunde wieder draußen. Das hat vorher mit den Wartezeiten teilweise doppelt so lange gedauert.“

Zu den Terminen im Haus Ennepetal melden sich durchschnittlich rund 100 Personen an, um eine Vollblutspende, also einen halben Liter Blut, abnehmen zu lassen. Je Termin können acht Personen an die Nadel gehängt werden. Für die jüngste Blutspende legten 96 Personen einen Termin über das Reservierungssystem fest. Etwa 20 weitere kamen auf gut Glück und wurden nach kurzer Wartezeit ebenfalls aufgenommen.

Auch die Stimmung beim Organisationsteam ist gut. Melissa Wienert-Neidhardt gehört am Standort Ennepetal zu den Hauptverantwortlichen im Team, das zum Großteil aus Ehrenamtlichen besteht. Neidhardts besondere Stärke: Ihr Team und die Spender immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen aufzuheitern und ein Lächeln im Gesicht zu tragen - nun aufgrund der Maske mittels ihrer strahlenden Augen bemerkbar. So drückt sie den Spendern, die in den meisten Fällen soeben einen halben Liter ihres Lebenssaftes gelassen haben, ein kleines Lunchpaket mit Nussecke, Körnerbrötchen & Co. zur Stärkung in die Hand. Durch das Infektionsrisiko gibt es die sonst so gesellige Runde bei der Erholung nach der Blutspende vorerst nicht. „Eigentlich sieht es hier ganz anders aus, da wir nach einer Spende sonst noch mit den Spendern quatschen oder sie sich untereinander austauschen“, so Neidhardt. „Jetzt kommt man kaum mehr ins Gespräch, was natürlich besser ist, um nicht so lange in Kontakt zu sein.“

Bedarf an Blut nicht gesunken

Die Befürchtung sich zu infizieren, habe keiner, weder das Team noch die Spender. „Die sind alle ganz entspannt“, meint das eingespielte Entnahmeteam im großen Tagungsraum, wo die roten Liegen und Equipment wie Schläuche, Behälter und auch die Nadeln als Einwegprodukte für das Blutzapfen bereitstehen. Christof Freisen, der beim DRK als Bindeglied zwischen Stadt und Entnahmeteam vermittelt und den reibungslosen Ablauf in den Räumlichkeiten überprüft, war sehr froh, die Termine im Haus Ennepetal fortführen zu können. Dort wurden die Termine der drei Standorte Milspe, Rüggeberg und Voerde erst einmal zusammengelegt. Die weitläufigen Räumlichkeiten mit hohen Decken und langem Flur ermöglichen großen Abstand und bieten Ausweichmöglichkeiten, um die verschiedenen Stationen wie die Anmeldung oder den kurzen Check beim Arzt coronakonform zu gewährleisten.

Verschobene Operationen, weniger Unfälle – all das habe den Bedarf an Blut nicht geschmälert, tritt Christof Freisen derartigen Annahmen entgegen. „Die Blutspender sind nach wie vor sehr wichtig. Es fallen ja auch nicht alle Operationen plötzlich aus. Außerdem muss immer eine gewisse Menge an Blut in den Krankenhäusern vorhanden sein“, macht Freisen den Bedarf deutlich. Eine Spende kann jeweils bis zu drei Personen helfen und auch Leben retten.

Ein aktuelles Problem sei, dass das medizinische Personal im Zuge von Corona auch an vielen anderen Stellen gebraucht werde, so Freisen. Wie in anderen Bereichen, in denen ehrenamtliche Mitarbeit gefragt ist, mangelt es auch beim DRK an helfenden Händen. Oft sind es die Selben, die sich zu den Terminen bereitstellen. Melissa Wienert-Neidhardt macht auch auf das oft hohe Alter der Helfer aufmerksam: „Eigentlich besteht mein Team, das sich um das leibliche Wohl der Spender kümmert, aus Damen jenseits der 60. Die sollten momentan natürlich alle Zuhause bleiben, weil sie ja zur Risikogruppe gehören.“ Christof Freisen stimmt im Zusammenhang mit dem Personalmangel noch ein anderer Einflussfaktor nachdenklich: Mit der Einrichtung der Impfzentren wird einiges medizinisches Personal, das sich sonst ehrenamtlich beim Blutspenden eingebracht hat, vermehrt dort eingesetzt. Freisen wirbt daher um ehrenamtliche Helfer, die nicht zwangsläufig eine medizinische Ausbildung genossen haben müssen. Zur Durchführung der Blutspendetermine sei ihre Unterstützung momentan wichtiger denn je.

INFO

Am Montag, 25. Januar, findet auch wieder ein Blutspendetermin in Rüggeberg statt: von 16 bis 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus an der Rüggeberger Straße 245.

Spender sollten nach Möglichkeit einen Termin über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website blutspende.de jetzt vereinbaren. Auch die kostenfreie Hotline 0800/1194911 des DRK-Blutspendedienstes West kann dafür genutzt werden.

Aus Infektionsschutzgründen bittet der DRK-Blutspendedienst darum, möglichst auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-To-Go“.

Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut gibt es keine Hinweise. Ständig aktualisierte Infos gibt es unter www.blutspendedienst-west.de.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.