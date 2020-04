Ennepetal: Blutvergießen am letzten Tag des Krieges

Die sowjetischen Truppen eroberten die Stadt Wien, und amerikanische Soldaten marschierten in Jena und Gera ein. Das war der Tag, an dem auch hier im Tal der Ennepe der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Es war ein sehr sonniger Tag, der 13. April 1945, ein Freitag im Frühling vor 75 Jahren. In den Außenbezirken von Milspe und Voerde, in Königsfeld, Oberbauer und Rüggeberg konnte man schon von Süden aus das Grollen der amerikanischen Geschütze hören. Die Überrollung, wie es die Menschen nannten, stand unmittelbar bevor, und es wurde noch ein blutiger Tag. In den letzten Minuten fanden in Rüggeberg noch acht junge Männer sinnlos den sogenannten „Heldentod“, und auch in Voerde starben Menschen beim Einmarsch der US-Soldaten.

Mit der Landung alliierter Truppen in der Normandie ab dem 6. Juni 1944 hatte das Ende des „Dritten Reiches“ im Westen begonnen. Am 21. Oktober wurde Aachen als erste deutsche Stadt von der NS-Herrschaft befreit. Erst Ende Februar 1945 kamen die Truppen der Alliierten an den Rhein – ein schwieriges Hindernis für den Vormarsch, denn die Deutsche Wehrmacht sprengte vor ihrem Rückzug fast alle Brücken, zuletzt am 3. März 1945 im Bereich der Stadt Düsseldorf. Die erste Überquerung des Rheins gelang dann den Amerikanern über eine nur halb zerstörte Brücke am 7. März bei Remagen, und die von Holland aus durch das Niederrheingebiet vorstoßende britische Armee überwand zusammen mit kanadischen Einheiten den Strom erstmals am 24. März bei Wesel.

Gegen 14 Uhr Oberbauer erreicht

Weil gleichzeitig amerikanische Truppen von Süden und Osten auf das Ruhrgebiet vorrückten, entstand nach und nach ein Kessel, der bekannte Ruhrkessel, in dem neben der Bevölkerung fast 300.000 Wehrmachtssoldaten eingeschlossen waren. Die Stadt Hamm wurde am 1. April befreit, und einen Tag später war das gesamte Ruhrgebiet eingeschlossen. Von Süden stießen die Alliierten über Siegen, Olpe und Schmallenberg vor, wo es noch heftige Kämpfe gab, und am 15. April erreichten die Befreier die Ruhr. Dort bei Hattingen kam es sogar zu einem Gefecht mit den eigenen Kameraden, weil man sich nicht erkannte – ein sogenanntes „Friendly Fire“. Am 18. April 1945 kapitulierten die eingeschlossenen Wehrmachtsteile im Ruhrkessel, der Krieg war hier im Revier zu Ende.

Die Kinder der Harkortschule mussten in den letzten Kriegswochen beim Bunkerbau an der Kirchstraße mithelfen. Foto: Stadtarchiv Ennepetal / WP

Zwei Tage zuvor waren US-Soldaten von Breckerfeld und Radevormwald aus, wo es keinen Widerstand gab, in unseren Bereich vorgestoßen. Gegen 14 Uhr am 13. April erreichten sie Oberbauer. In Höhe Bilstein wurde ein Panzer durch deutsche Geschosse zerstört, und vier US-Soldaten verbrannten. Daraufhin wurde das Dorf Voerde massiv beschossen. Zahlreiche Häuser wurden schwer beschädigt, mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, darunter einige italienische Arbeiter in einem Lager bei der Firma Saure. Über diesen und die Folgetage hat der Voerder Pfarrer Siekermann ein Tagebuch geführt. So berichtet er zum Beispiel von einem Feuerwehrmann aus dem Ruhrgebiet, der in Voerde zu Besuch war. Die Amerikaner durchsuchten jedes Haus nach Wehrmachtssoldaten und hielten auch den Feuerwehrmann in seiner Uniform für einen deutschen Soldaten. Weil der Mann nicht umgehend auf die Anrede reagierte und sich umdrehte, sei er sofort erschossen worden, berichtet Siekermann.

In Milspe gab es im Bodelschwinghhaus, unterhalb der Heinrichstraße, ein großes Lager mit Lebensmitteln, Alkohol und Tabakwaren. Unmittelbar vor dem Einmarsch der Amerikaner plünderten die Milsper Bewohner das Lager – das Ende der Naziherrschaft war schon im Grummeln der Geschütze zu erahnen. Als dann die US-Truppen tatsächlich kamen, waren vor allem Kinder, aber auch Erwachsene erschrocken, wenn sie unter den Soldaten zum ersten Mal Menschen mit dunkler Hautfarbe sahen.

Gefangenenlager im Heilenbecker Tal

In Rüggeberg lag am Nottloh in jenen Tagen eine 30-köpfige Gruppe deutscher Fallschirmjäger. Als die US-Armee von Filde aus durch den Wald vorrückte, griffen die jungen deutschen Soldaten auf Befehl ihres Leutnants die Panzer mit Gewehren und Panzerfäusten an. Im Gegenfeuer wurden der Offizier und sieben seiner Männer erschossen. Die Leichname wurden in Zeltplanen gewickelt und auf dem Rüggeberger Friedhof in einem Gemeinschaftsgrab bestattet. Die überlebenden Soldaten wurden als Kriegsgefangene mit Lastwagen abtransportiert. Ein großes provisorisches Gefangenenlager mit mehreren tausend deutschen Wehrmachtsangehörigen entstand auf den Wiesen im Heilenbecker Tal. Nach vier Tagen und eiskalten Nächten wurden diese Gefangenen an das Rheinufer bei Düsseldorf verlegt. Das US-Militärkommando befand sich in Milspe zunächst am Schwarzen Weg und wurde später nach Gevelsberg verlegt. Kämpfe hatte es auch in Königsfeld gegeben. Dort wurden mehrere Soldaten und Bewohner getötet und einige Häuser in Brand geschossen.

Deutsche Gefangene auf den Wiesen im Heilenbecker Tal werden von Anwohnerinnen mit Wasser versorgt. Foto: PrivStadtarchiv Ennepetal / WP

Die amerikanischen Soldaten ließen nach dem Einmarsch in den Ortsteilen jeweils eine kleine Gruppe Militärangehöriger als Besatzung zurück und zogen am Samstag von Voerde aus über die Bergstraße und die Aske und am Nachmittag über die Kölner Straße durch den Kruiner Tunnel weiter nach Gevelsberg. Von Schwelm aus stießen über Linderhausen weitere Truppenteile bis zum Gevelsberger Timpen vor. Auf Voerde-Nord waren die Amerikaner noch einmal auf Widerstand deutscher Soldaten gestoßen, und durch den anschließenden Gegenangriff gingen in der Siedlung Störringen mehrere Gebäude in Flammen auf. Zwei Bewohner wurden durch Schüsse schwer verletzt.

In den Folgewochen nach der Befreiung durch die amerikanischen Streitkräfte trat übrigens in der Region keine Ruhe ein, denn marodierende zogen plündernd und raubend durch die Gegend.

Die Bewohner von Voerde wussten auch noch nicht, was ihnen erst bevorstehen sollte: Die Räumung und Bestzung ihrer Häuser durch heimatlose russische und serbische Zwangsarbeiter, denn am 6. Mai wurde Voerde offiziell zum „Ausländerlager“ erklärt. Erst drei Jahre später war dieser Zustand beendet.

Für das Amt Milspe-Voerde setzten die Amerikaner bereits wenige Tage nach der Befreiung den Verwaltungsfachmann Albert Wallbrecher als hauptamtlichen Amtsbürgermeister ein. Die Nazis hatten den Sozialdemokraten sofort nach der Machtübernahme im Frühjahr 1933 aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Wallbrecher wurde später der erste Stadtdirektor der neuen Stadt Ennepetal.

Der Autor Hans Hermann Pöpsel ist Vorsitzender des Arbeitskreises Ennepetaler Stadtgeschichte und war viele Jahre lang Lokalredakteur der Westfälischen Rundschau.