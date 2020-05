Ennepetal: BM-Kandidat Kostas besucht Wähler zuhause

Ennepetal. Sotirios Kostas will Bürgermeister von Ennepetal werden. In seinem Wahlkampf will er jetzt die Menschen zuhause besuchen.

Bürgermeisterkandidat Sotirios Kostas mag nach eigener Aussage Innovationen. Dies zeigt er nun in seinem Wahlkampf. Vor dem Hintergrund der geltenden Corona-Regeln hat er sich etwas einfallen lassen, wie er sich trotz der Kontaktbeschränkungen seinen Wählern persönlich vorstellen kann. Kostas startet ab sofort „KKK: Kaffee, Kuchen, Klartext“.

Kostas will sich den Bürgern vorstellen

„Bürgernähe hört sich immer so abgedroschen an, ist mir aber wirklich wichtig. Ich lebe und erlebe es jeden Tag“, erklärte Sotirios Kostas. „Der persönliche Kontakt ist mir wichtiger als jedes Telefongespräch.“ Kostas betont, dass dies für ihn nicht nur im Wahlkampf gelte.

Das Problem für den parteilosen Kandidaten ist nur: Viele haben ihn persönlich noch gar nicht kennenlernen können, und gerade jetzt, da es an der Zeit ist, sich den Wählerinnen und Wählern vorzustellen, macht Corona dem klassischen Wahlkampf mit Versammlungen und Co. einen Strich durch die Rechnung. Doch Sotirios Kostas hat sich etwas einfallen lassen. „Laden Sie mich ein, ich bringe den Kuchen mit, Sie kochen Kaffee und gemeinsam reden wir Klartext.“

Besuch läuft unter Corona-Regeln ab

Der Bürgermeisterkandidat versichert, dass alles unter Achtung der strengen Corona-Regeln abläuft. „Ich komme gerne zu einer verabredeten Zeit zu Ihnen nach Hause, in Ihren Garten oder an den Ort des Problems. Natürlich in Zeiten von Corona mit gebührendem Abstand.“ Angesprochen sind alle Bürger, aber auch Vereine: „Ich möchte noch mehr Menschen in Ennepetal kennenlernen, die Fragen, Probleme, Ideen oder Vorschläge haben, was in unseren Stadtteilen oder in unserer Stadt besser werden müsste oder was aus ihrer Sicht schief läuft. Dazu möchte ich Sie besuchen, die Interesse daran haben, mit mir persönlich zu sprechen und mich kennenzulernen.“

Möglich sind persönliche Treffen mit dem Bürgermeisterkandidaten, der mit seiner Frau Evgenia den Thomas-Grill an der Mittelstraße betreibt, samstags in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr und sonntags zwischen 10 und 13 Uhr.

Wer Interesse hat, soll sich bei Sotirios Kostas telefonisch unter 0176-96047106 oder per E-Mail unter soto.parteilos@gmail.com melden.