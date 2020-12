Polizei Ennepetal: Briefkasten in die Luft gesprengt

Ennepetal Ein oder mehrere Unbekannte haben in Ennepetal einen Briefkasten gesprengt. Zuvor wurde die Klingel an dem Haus betätigt.

Am Dienstagmorgen gegen 00.10 Uhr wurde ein 54- jähriger

Anwohner der Fuhrstraße durch Klingeln an der Haustür geweckt. Er ignorierte das

Klingeln und hörte kurz darauf einen lauten Knall aus dem Flur des

Mehrfamilienhauses. Als er nachschaute, sah er, dass der Außenbriefkasten

augenscheinlich durch einen Feuerwerkskörper gesprengt und beschädigt wurde.

Hinweise auf die Täter gab es nicht.

