Ennepetal: Charlotte und Peter Pangerl feiern Gnadenhochzeit

Ennepetal. In 70 Ehejahren haben sie Höhen und Tiefen gemeinsam durchlebt. Charlotte und Peter Pangerl feiern am Samstag (11. April) Gnadenhochzeit.

Das seltene Fest der Gnadenhochzeit begehen am heutigen Ostersamstag, 11. April, Charlotte und Peter Pangerl, die am Nelkenweg zu Hause sind. In seinen 70 Ehejahren hat das Paar viel erlebt. Höhen und Tiefen habe man gemeistert, man habe in jeder Lebenslage zusammengehalten und sei stolz auf die Familie, sagen sie

Charlotte Pangerl, geborene Hoffmann, die am 17. März stolze 90 Jahre geworden ist und für die die Familie eine große Torte gefertigt hatte, kommt aus Schlesien. Peter Pangerl (91) stammt aus dem Sudetenland, wo er auf dem Bauernhof seiner Eltern tüchtig habe mithelfen musste. Später, im Jahr 1946, er war auf einem Gutshof bei Straubing/Bayern angestellt, fuhr er mit dem Traktor an der hübschen Charlotte vorbei. Die ganze Erscheinung habe ihm gefallen und der fröhliche Gesang von ihr, die meistens vor sich hin trällerte, begeisterte ihn, erzählt Peter Pangerl. Sie trafen sich auf dem Tanzboden in Straubing wieder – und da habe es richtig gefunkt. Fortan konnte die jungen Leute nichts mehr trennen.

Das Ehepaar lebte mehrere Jahre in Bayern, bis es 1958 nach Ennepetal kam, nachdem ein Schwager von Peter Pangerl angerufen hatte und berichtete: Hier gibt es Arbeit! So siedelten die Eheleute um, aber das halbe Herz sei in Bayern geblieben.

Peter Pangerl war 32 Jahre bei der VER, bis zum Renteneintritt 1991, als Busfahrer beschäftigt; davon zwei Jahre als Kontrolleur. Charlotte Pangerl hat im Berufskolleg als Raumpflegerin gearbeitet. 1971 bauten sie das Eigenheim am Nelkenweg.

Das Paar hat vier Kinder, Peter, Sigmund, Ulrike und Christine, vier Enkel, Sascha, Nils, Nadine und Maik, sowie zwei Urenkel, Samuel und Luzia.

Beide liebten die Gartenarbeit

Der Ehe-Jubilar war 25 Jahre Mitglied des Altenvoerder Schützenvereins. Beide gehören zur Landsmannschaft Ostpreußen und Peter Pangerl ist dafür bekannt, dass er zu den Oktoberfesten jener Landsmannschaft immer seinen größten Kürbis, den er auf dem Komposthaufen hochgepäppelt habe, als Preis gestiftet hatte. Manch ein Exemplar wog über 25 Kilo und konnte vom Gewinner kaum nach Hause getragen werden. Beide liebten die Gartenarbeit. Er wagte sich auch mit 85 Jahren noch auf die Leiter, um einen Ast am Apfelbaum abzuschneiden. Und plumps – lag er unter dem Baum. Diagnose: Trümmerbruch am Knie. Ehefrau Charlotte beackerte bis vor zwei Jahren noch das Erdbeerfeld im Garten und erntete zu gegebener Zeit täglich Erdbeeren, schwärmt Sohn Sigmund von den herrlich süßen Früchten. Die Seniorin ist eine große Blumenfreundin, pflegt ihre Pflanzen mit Hingabe. Das sei eine Tätigkeit, bei der sie richtig aufblühe, eben wie die Frühjahrsblumen.

Ganz besonders ist ihr Leon, der Vierbeiner von Sohn Peter, der im selben Haus wohnt, ans Herz gewachsen. Urlaube habe man gern in Bayern und im Schwarzwald verbracht. Einst erhielten sie eine Urkunde der Stadt Bad Herrenalb/Schwarzwald für 30-jährige „Urlaubstreue“.

Aus gesundheitlichen Gründen findet nur im kleinen Kreis eine Feier am Ehrentag statt.