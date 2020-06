Ennepetal: Das macht den Wappenweg für Wanderer noch besser

Das Prunkstück der vielen Wanderwege in Ennepetal ist wieder gut sichtbar gemacht worden. In mühevoller Kleinarbeit haben Thomas und Ute Müller aus Oberbauer die 56 Kilometer lange Strecke entlang der Stadtgrenze neu markiert. Das Ehepaar brachte dafür etwa 750 Schilder an, die alle Wanderer auf den rechten Weg bringen sollen.

Im Zeitraum von März bis Mai waren die ehrenamtlichen Wegemarkierer an insgesamt 13 Tagen unterwegs. Zuvor hatten sie einen Lehrgang beim Sauerländischen Gebirgsverein absolviert, der die Auszeichnung von Wanderwegen koordiniert. Früher kümmerten sich die beiden Ortsvereine des SGV, Milspe und Voerde, um die heimischen Wege, doch beide Vereine haben sich inzwischen aufgelöst.

In mühevoller Kleinstarbeit neu ausgeschildert: Bei der Vorstellung mit dabei sind (von links): Bürgermeisterin Imke Heymann, Thomas und Ute Müller, Volker Rauleff (stellvertretenderr Aufsichtsratsvorsitzender Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG), Florian Englert (Geschäftsführer Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG) und Horst Winkel (AG Wandern). Foto: Hartmut Breyer / WP

Seit vielen Jahren war an der Ausschilderung des Wappenweg nichts mehr getan worden. „Einige Zeichen waren weg“, berichtet Thomas Müller. Nicht zuletzt waren einige Bäume gar nicht mehr da, die einst mit Pinsel und Farbe markiert worden waren. „Die Auszeichnung war an vielen Stellen lückenhaft“, betont auch Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG. Außerdem sei die Wegeführung nicht immer eindeutig gewesen. Nicht zuletzt seien Anregungen von Wanderern gekommen, die sich nicht so gut zurecht gefunden und ohne Google Maps die Orientierung verloren hätten.

„Wir sind dann auch gleich in die digitale Welt eingestiegen“, betont Florian Englert. Auf vielen der Schilder finden sich QR-Codes. Einer davon verweist auf die Seite des SGV und gibt Informationen zum Weg und zum Standort. Der andere Code führt zu einem „Mängelmelder“, über den die Wanderer die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG auf Probleme aufmerksam machen können. Dazu zählen beispielsweise ein im Weg liegender Baum oder andere Hindernisse.

Auch einige Pfähle gesetzt

Da der Borkenkäfer derzeit manchem Baum arg zusetzt, hätten er und seine Frau manchmal gar nicht gewusst, wo sie ein Schild anbringen sollten, berichtet Thomas Müller. „Wir haben daher auch einige Pfähle gesetzt.“ Neben den Hinweiszeichen an Kreuzungen setzte das Ehepaar Müller in Abständen auch Bestätigungszeichen im Wegeverlauf, um die Wanderer zu beruhigen, dass sie noch auf der richtigen Spur sind.

Dass Thomas und Ute Müller so viele Schilder anbringen mussten, liegt daran, dass der Wappenweg natürlich keine Einbahnstraße ist. „Wir mussten in beide Richtungen ausschildern“, betont Thomas Müller. Beide berichten davon, dass sie bei ihren Touren auch schon mal auf Zeichen für Wege gestoßen seien, die es gar nicht mehr gibt. „Am Kruiner Tunnel haben wir ein Schild entfernt, weil der Weg dort schon vor einiger Zeit verlegt wurde“, erzählen die Eheleute. Eine kleine Lücke mussten beide auf dem Wappenweg lassen. In Ebinghausen, nahe der Heilenbecke Talsperre, verläuft der Wappenweg über ein Privatgrundstück. Der Eigentümer hat die Benutzung dort untersagt, so dass vorerst ein Umweg gelaufen werden muss. Möglicherweise könne man ja Umleitungsschilder anbringen, regt Thomas Müller an.

Leidenschaftliche Wanderer aus Ennepetal

Thomas und Ute Müller sind leidenschaftliche Wanderer. Neben den heimischen Strecken sind sie gerne in den Dolomiten unterwegs, auch in Norwegen sind sie bereits gewandert. Die aufwändige ehrenamtliche Aufgabe haben sie gerne übernommen, „weil wir Rentner sind und eine Aufgabe haben wollten.“ Zunächst einmal haben sie ihr gutes Werk getan, aber in Zukunft könnte ihr Einsatz bei dem einen oder anderen zu überarbeitenden Weg wieder gefragt sein. „Wir haben ja unheimlich viele Wanderwege“, erklärt Florian Englert. Gegebenenfalls müsse man den einen oder anderen etwas reduzieren, um ihn besser in Schuss halten zu können.

„Wir waren froh, das jetzt in Angriff nehmen zu können“, meint Bürgermeisterin Imke Heymann. In ihrem telefonischen Bürgerdialog hätten Anrufer auch danach gefragt, was man denn in Zeiten von Corona – nicht zuletzt auch mit Kindern – so machen könnte. Da habe sie auf den Wappenweg hingewiesen, so Heymann. Den könne man auch gut in mehreren Etappen erwandern und dabei die herrliche Natur genießen. Ute Müller erzählt dazu, dass sie und ihr Mann unterwegs auch immer positive Rückmeldungen für ihre Auszeichnungsarbeit bekommen hätten.