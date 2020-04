Ennepetal: Diese Figuren sollen Kinder schützen

Ennepetal. Der Kinderschutzbund Ennepetal hat an der Voerder Straße und an der Marktstraße insgesamt vier in kräftigen Farben leuchtende Figuren aufgestellt. Diese sollen Autofahrer, die in der ehemaligen Fußgängerzone unterwegs sind, auf spielende Kinder aufmerksam machen.

An den betreffenden Stellen – vor dem Spielplatz am Minna-Schmidt-Idar-Platz und vor der Eisdiele bzw. der Kinderschutzbund-Großtagespflegestelle „Bärenhöhle“ – waren Schutzwände aus Glas installiert worden. Da die Wände allerdings kaum durchsichtig sind, können Kinder die Straße nicht einsehen und Autofahrer dahinter befindliche Kinder schlecht wahrnehmen. Von der Stadt vorgesehene Nachbesserungen lassen derzeit noch auf sich warten.

Der Kinderschutzbund hatte die Figuren mit dem „Herz für Kids“, die an Laternenpfählen angekettet worden sind, aufgestellt, als das Wetter besser wurde. Allerdings folgten unmittelbar darauf die Beschränkungen samt Spielplatzsperrungen hinsichtlich der Corona-Krise, so dass derzeit in dem Bereich eher wenige Kinder unterwegs sind.