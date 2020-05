Ennepetal: Drei Schwerverletzte nach Frontal-Unfall

Ennepetal. Eine Frau gerät in Ennepetal in den Gegenverkehr und sorgt für drei Schwerverletzte. Hubschrauber landet in Ennepetal.

Die Kölner Straße gleicht einem Trümmerfeld, als der Rettungshubschrauber landet. Eine Frau war kurz vor der Schwelmer Stadtgrenze in den Gegenverkehr geraten. Es kam zum Frontalunfall und die Frau hat nicht nur sich selbst, sondern auch noch zwei Männer schwer verletzt.

Etwa gegen 15.30 Uhr fährt sie am Mittwoch in Richtung Schwelm auf der ehemaligen B7, als sie nach ersten Ermittlungen der Polizei plötzlich und ohne einen erkennbaren Grund für die anderen Verkehrsteilnehmer nach links auf die Gegenfahrbahn zieht. Dort stößt sie frontal mit einem Wagen mit Wuppertaler Kennzeichen zusammen, in dem zwei Männer sitzen. Ein Ausweichen oder Bremsen ist dem Fahrer nicht mehr möglich.

Der Zusammenstoß ist derart heftig, dass bei beiden Wagen die Airbags auslösen und sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Männer schwer verletzt werden. Obwohl der Unfall sich quasi direkt vor dem Schwelmer Helios-Klinikum ereignet, rufen die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber hinzu, der auf dem Gelände der VER landet. Ob er einen der Verletzten mitgenommen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Auf der ehemaligen B7 staute sich der Verkehr in beide Richtungen in einem ganz erheblichen Maße, so dass es für die Verkehrsteilnehmer zu großen Behinderungen kam.





Ein ausführlicher Bericht folgt.