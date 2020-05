Ennepetal: Dunkler Teil der Voerder Geschichte

Es war für die Bewohner von Voerde ein traumatisches Erlebnis: Drei Wochen, nachdem US-amerikanische Truppen den Ortsteil eingenommen und die Nazi-Herrschaft in der Region beendet hatten, gaben die Besatzer bekannt, dass dort ein Lager für befreite Kriegsgefangene und Fremdarbeiter („Displaced Persons“) eingerichtet werde. Heute vor 75 Jahren, am 4. Mai 1945, begann die Räumung. Innerhalb von drei Tagen mussten die Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Ursprünglich sollte das Lager nur neun Monate bestehen – am Ende wurden daraus drei lange Jahre.

„Die Verwaltung stand urplötzlich vor der fast unlösbaren Aufgabe, rund 4000 Personen innerhalb von fünf Tagen in den übrigen Gebietsteilen des Amtsbezirks und in den Nachbargemeinden unterzubringen“, schrieb Albert Wallbrecher, der von den Alliierten nach der Befreiung zum Verwaltungschef gemacht worden war, in einem persönlichen Rückblick. „In schier übermenschlicher Arbeit und unvermeidbaren Eingriffen in die Wohnverhältnisse ist es geschafft worden.“

Erklärung zum Sperrgebiet

Mitnehmen durften die Voerder gemäß der Bekanntmachung vom 3. Mai nur „Kleidungsstücke, Schmuck, Porzellan, Vieh, Geflügel, Pferde, Nahrungsmittel, Fahrräder, Lastwagen und Wollene Decken“. Zurücklassen mussten sie „Möbel, Kochtöpfe, Öfen, Matratzen, Betten, elektrische Eisen, Radios, Bestecke und Teppiche.“ Am 6. Mai 1945 wurde Voerde von der Besatzungsmacht beschlagnahmt. Das genau beschriebene Gebiet von der Windecke bis zur Feldstraße, vom Finkenberg bis zur Wilhelmstraße, wurde zum Sperrgebiet erklärt und durfte von Deutschen bei harter Strafandrohung nicht betreten werden.

„Was die Folgezeit bis zum April 1948 an stillem Dulden und unaussprechlichem Leid, an materiellen Verlusten und seelischer Not in sich schließt, vermag nur der zu ermessen, der gleiches oder ähnliches erlebt hat“, so Wallbrecher. „Die Zeit von 1945 bis 1948 ist der dunkelste Teil in der Geschichte unseres geliebten Voerde.“ Zunächst 8800 Russen, dann 4000 Italiener wurden im Dorf interniert. Nachdem diese abzogen waren, kamen im September 1945 etwa 1000 Fremdarbeiter und Kriegsgefangene aus Jugoslawien, überwiegend Serben.

Zwei Monate später folgten weitere 700 Jugoslawen, danach noch einmal 568. Es handelte sich zum größten Teil um „Königstreue“, die im Widerstand gegen die damalige Tito-Regierung standen und die daher nicht zurückkehren konnten. 48 ranghohe Offiziere zählten zu den Internierten. Der jugoslawische König Peter II. kam eigens aus dem Londoner Exil für zwei Tage nach Voerde, um seine Landsleute zu besuchen.

Lindenstraße 1947 in Ennepetal: Voerde entwickelte sich durch die Serben zu einem großen Schwarzmarkt und wurde „Klein-Belgrad“ genann Foto: privat Foto: Privat / WP

Sogar die Voerder Straßen wurden mit serbischen Namen versehen, wie der Voerder Günter Bioly vor einigen Jahren nach ausgiebiger Recherche in Beiträgen für das Voerder Heimatblättchen dargestellt hat. So wurde aus der Wilhelmstraße die „Kraljvica Tomislava Uliza“ und aus der Lindenstraße die „Prestolanaslednikova Uliza“. Die Namen bezogen sich zumeist auf bedeutende lebende oder historische Persönlichkeiten, auch die britischen Staatsmänner Clement Attlee und Winston Churchill sowie die US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und Harry S. Truman wurden herangezogen.

In einem Bericht der Briten, die nach Kriegsende die Besatzungshoheit u. a. über Westfalen übernommen hatten, heißt es, dass sie wegen der Jugoslawen mit keinem anderen Ausländerlager so viele Probleme gehabt hätten wie mit dem in Voerde. Die Serben betätigten sich nicht nur politisch, sondern bauten auch vor dem Hintergrund der schlechten Versorgungslage einen blühenden Schwarzmarkt auf. „Alles wurde verhandelt, besonders Lebensmittel und jene Sachen, die die Deutschen bei ihrer Evakuierung nicht mitnehmen konnten und die von den Russen und Italienern nicht zerstört waren“, steht in der Chronik der Kath. Kirchengemeinde Voerde.

Viele Häuser beschädigt

Hoffnung keimte bei der ausquartierten Bevölkerung auf, als ab Sommer 1947 die meisten Jugoslawen abgeholt wurden. Ende September waren nur noch 156 da. Doch die Hoffnung wurde enttäuscht, die Situation verschlimmerte sich sogar. Mehr als 1000 Polen zogen ins Dorf ein. Im gesamten Kreis kam es zu bewaffneten Überfällen, die Polizei geriet immer wieder in Schießereien mit polnischen Banden. Sogar von Morden berichteten die Zeitungen.

Erst am 27. April 1948 begann der Abtransport der Polen und der letzten Jugoslawen. Am 10. Mai 1948 war Voerde endgültig geräumt. Die Folgen beschäftigten die Bewohner nach ihrer Rückkehr lange. Viele Häuser waren schwer beschädigt, oft war der gesamte Hausrat verschwunden. Zwar gab es für die Eigentümer eine Entschädigung, diese deckte die entstandenen Schäden aber bei weitem nicht.