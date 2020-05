Ennepetal: Edda Eckhardt feiert ihren 70.

Wenn man 20 Jahre so eine Organisation wie den Henri-Thaler-Verein führt, dann hat man alles erlebt: Traurige Stunden, Zeichen der Hoffnung, Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Edda Eckhardt aus Voerde ist diese Frau, die vor zwei Jahrzehnten den Vorsitz von der Vereinsgründerin Helga Thaler übernahm und seitdem die Unterstützung von krebskranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgeweitet hat, ja deutschlandweit mit Sitz in Ennepetal. Heute wird Edda Eckhardt 70 Jahre alt.

Feier im engen Familienkreis

Eigentlich würde sie an ihrem Ehrentag viele Hände schütteln, aber sie feiert durch die Pandemie bedingt nur im engen Familienkreis, „mit ihren Lieben“, wie sie sagt. Edda Eckhardt ist eine Sympathieträgerin, kann mit Menschen plaudern und sie überzeugen, für eine gute soziale Sache zu sein, für den Henri-Thaler-Verein, für den sie unermüdlich tätig ist.

Zweimal reiste sie mit ihrem Mann Michael Eckhardt, dem Ehrenbürgermeister, nach Berlin, um an einem Empfang im Schloss Bellevue von Bundespräsident Joachim Gauck teilzunehmen. Der derzeitige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lud Edda Eckhardt zu einem Empfang beim Regierungspräsidenten in Arnsberg ein. Edda Eckhardt musste schmunzeln, als sie dieser Zeitung den Ablauf in Berlin schilderte. „Diesmal stand ich in der ersten Reihe und Michael ganz ungewohnt in der zweiten. Michael wurde auch dem Damenprogramm zugeordnet!“ Für ihre sehr zeitaufwendige Arbeit als Vorsitzende des Henri-Thaler-Vereins, aber auch ein wenig für ihr Leben als verständnisvolle und engagierte Bürgermeisterfrau erhielt Edda Eckhardt das vom Staatsoberhaupt verliehene Bundesverdienstkreuz überreicht durch Landrat Olaf Schade im Kreishaus in Schwelm.

Edda Eckhardt, die im Elternhaus in Breckerfeld das Licht der Welt erblickte, ist auch in der heimischen Vereinswelt zu Hause. 1972 war sie Ehrenjungfrau beim Schützenfest des traditionsreichen Voerder Schützenvereins von 1607 (Michael Eckhardt war Ehrenoffizier). Im Jahre 1975 regierte das Ehepaar die Voerder Schützen. Ehemann Michael schoss den Vogel ab. Damals fand das Vogelschießen noch auf Meininghausen statt. Ehefrau Edda war nicht dabei. Sie war schwanger. Nach alter Sitte wurde aber noch am Abend gefeiert - im Hause der Eckhardts im Dr.-Sieckermann-Weg.

46 Jahre sind Edda und Michael Eckhardt verheiratet. Sie haben einen Sohn, eine Tochter und drei Enkelkinder. „Ich bin ein Familienmensch“, sagt Edda Eckhardt. Aber im Herzen hat sie auch die jungen Krebskranken.

Derzeit läuft der Spendenfluss nicht so wie gewohnt. Eine große Benefizveranstaltung in Iserlohn mit der Damen-Fußballnationalmannschaft fällt der Coronavirus-Pandemie zum Opfer, aber auch kleinere Veranstaltungen zugunsten des Henri-Thaler-Vereins. Edda Eckhardts Arbeit als Vorsitzende geht aber weiter. Zwar kann sie in dieser Zeit nicht ihre Schützlinge und deren Familien in Kliniken besuchen. „Alles läuft über das Telefon“, sagt sie. Sie erhält Briefe und mancher junger Mensch strahlt in ihrem Arbeitszimmer von der Wand. Es sind Fotos von jungen Frauen und Männer, die ihre Krebskrankheit überwunden haben und deren Familien vom Henri-Thaler-Verein in schwerer Zeit finanziell unterstützt wurden.