Ennepetal: Erster Baustein für Hülsenbecker Tal auf dem Weg

Auf welchem Weg die Hülsenbecke künftig durch das Hülsenbecker Tal fließen soll, steht im Wesentlichen fest. Wie es aber insgesamt mit der grundlegenden Umgestaltung des Naherholungsgebiets weiter laufen soll, ist momentan noch offen. Angesichts der noch nicht absehbaren Höhe der finanziellen Belastungen für die Stadt in Folge der Corona-Krise, aber auch vor dem Hintergrund des notwendigen Hochwasserschutzes, muss die Politik abwägen, welche vorgesehenen Gestaltungsbausteine bereits gesetzt werden können und müssen, und welche gegebenenfalls zunächst noch zurückgestellt werden.

„Dass wir solche Bausteine entwickelt haben, hilft uns jetzt“, erklärt Stephan Langhard, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Die Stadt hatte für die Neugestaltung 2017 einen Planungswettbewerb durchgeführt, bei dem das Kölner Büro Club L94 Landschaftsarchitekten mit seinem Projektpartner, dem Ingenieurbüro Sweco GmbH, den ersten Preis zugesprochen bekam. Der Siegerentwurf sieht insbesondere vor, das Wasser erlebbar zu machen. Im unteren Talabschnitt soll die Ennepe einbezogen werden, es soll einen Ententeich geben und die Hülsenbecke weitgehend in ihren natürlichen Lauf in den tiefsten Bereichen der Talmulde verlegt werden – und damit zentraler als zurzeit in Richtung Ennepe fließen.

Vorentwurf der Gesamtplanung vorgestellt In der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung vor der Corona-Pause hatte Prof. Burkhard Wegener vom Büro Club L94 den Vorentwurf der Gesamtplanung vorgestellt. Dieser wurde anschließend an Stadtbetriebe, Kreis und Bezirksregierung mit Bitte um frühzeitige Beteiligung weitergeleitet. Die Rückmeldung von der SBE und der Unteren Wasserbehörde beim Kreis liegen vor. Die Rückmeldung von der Unteren Naturschutzbehörde steht aus, da das Projekt am 30. Juni erst im Naturschutzbeirat vorgestellt wird. Im Anschluss soll die abgestimmte Entwurfsplanung (bis November 2020) erarbeitet und für die Gewässerplanung (Februar 2021) zusätzlich die Genehmigungsplanung erstellt werden. Über einzelne Bausteine soll dann im Rahmen der Etatberatungen des Rates diskutiert werden. Gleichzeitig wird ein Bauleitplanverfahren eingeleitet, für das der Ausschuss noch den Aufstellungsbeschluss fassen muss. Wenn die genehmigte Planung vorliegt und die entsprechenden Beschlüsse gefasst sind, kann die Stadt Förderanträge stellen. Für den Baustein Gewässer/Ingenieurbauwerke geht die Stadt von Realisierungskosten in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro aus, wobei man mit einer Förderung von 90 Prozent rechnet.

„Die Genehmigungsplanung für die Wasserführung der Hülsenbecke haben wir dem Ennepe-Ruhr-Kreis bereits vorgelegt“, erklärt Stephan Langhard. „Wir haben auch schon eine Rückmeldung bekommen.“ Demnach müssten kleinere Änderungen vorgenommen, einer Genehmigung stehe aber nichts Gravierendes entgegen. Mit der Neugestaltung des Gewässersystems Hülsenbecke will die Stadt den Hochwasserschutz verbessern und die Europäische Wasserrahmenrichtlinie umsetzen, die auf eine gute ökologische Gewässerqualität zielt. Der Hochwasserschutz kann den Ausführungen Stephan Langhards zufolge in den vorhandenen Strukturen gewährleistet werden. Der Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens – im Gespräch war u. a. ein Ausbau der Teichanlage in der oberhalb gelegenen Ortschaft Willringhausen – ist zunächst nicht notwendig. Dies könnte später noch einmal in Überlegungen zur Reduzierung der Hochwasserspitze für die Ennepe einfließen, so Langhard.

Für die Maßnahmen zum Hochwasserschutz rechnet die Stadt mit einer Förderung in Höhe von 90 Prozent. „Wir stehen da in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung in Arnsberg“, betont der Fachbereichsleiter. Für die anderen Bausteine im Rahmen der Gesamtplanung, die überwiegend keine zwingend notwendigen Elemente beinhalten, sollen nach Möglichkeit ebenfalls Fördermittel genutzt werden. Denkbar sind hier das Programm „Vital.NRW“ oder das „NRW-Programm Ländlicher Raum“. Dort stehen Förderquoten von 50 bis 60 Prozent im Raum, allerdings bleibt auch hier abzuwarten, wie sich die Corona-Krise auf die Mittelbereitstellung durch das Land auswirkt.

Wasserspielplatz und Meilerplatz

Zu den „freiwilligen“ Bausteinen gehört die Gestaltung der Parklandschaft mit den Verkehrswegen, die Anlage eines Wasserspielplatzes, die Aufwertung der Tiergehege sowie die Erschließung des Tals. Die Planungen von Club L94 sehen vor, dass im unteren Bereich des Tals ein größerer Platz als Eingangssituation gestaltet wird, der die Ennepe einbezieht. Weitere Attraktionen sollen sich in Richtung Musikmuschel hinaufziehen. Die Entwürfe sehen einen asphaltierten Hauptweg, einen mit wassergebundener Decke versehenen Nebenweg, Spiel- und Blumenwiesen, einen Fitnesspfad, Kunstobjekte und Sitzgelegenheiten vor. Der frühere Schwanenteich samt Wasserrad soll im Nebenschluss der Hülsenbecke reaktiviert und der Dachunterstand gegenüber der Musikmuschel aufgewertet werden. Im oberen Bereich der Parklandschaft soll wie bisher ein Meilerplatz liegen. Und für den Wasserspielplatz im unteren Bereich sind ein Kletterhaus, Wippen, ein Wasserspiel und anderes mehr vorgesehen.

Hinsichtlich der Erschließung und Parkflächengestaltung gebe es bereits eine grundsätzliche Übereinkunft mit der Firma Bharat Forge CDP, der ein großer Teil der betreffenden Flächen gehört, so Stephan Langhard. In Kürze werde man mit Vertretern des Unternehmens über Details und auch finanzielle Aspekt sprechen.