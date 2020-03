Ennepetal: Eva Faupel ist im Alter von 78 Jahren gestorben

Es war kurz vor Weihnachten. Bürgermeisterin Imke Heymann hatte Freunde und Mitarbeiter aus Politik und Verwaltung ins Gemeindehaus an der Johanneskirche in Voerde eingeladen. Ein Höhepunkt des gemütlichen Nachmittags mit Kaffee und Kuchen war der Besuch der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Sie musizierte draußen zwischen Gemeindehaus und Kirche. Wie viele andere Gäste der Bürgermeisterin, stand Eva Faupel mit ihrem Mann Walter Faupel, dem stellvertretenden Landrat, am Fenster und genoss die Weihnachtsmusik. Wegen einer schweren Krankheit hatte Eva Faupel längere Zeit nicht am öffentlichen Leben teilnehmen können. Nun starb die immer lebensfrohe Frau im Alter von 78 Jahren. Sie hat den langen schweren Kampf gegen die Krankheit verloren.

Kunststübchen 20 Jahre lang geführt

Eva Maria Faupel, von Freunden nur Eva genannt, war nicht nur die Frau des CDU-Politikers Walter Faupel, sie war auch eine engagierte Mitbürgerin. Viele Jahrzehnte leitete sie den Teresa-Kreis der Katholischen Kirchengemeinde Voerde, war auch der Kolpingfamilie eng verbunden. Bei Karnevalsfesten stieg sie in die Bütt und parodierte das Gemeindeleben. Sie, die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau, führte genau 20 Jahre engagiert und mit viel Herz das Kunststübchen an der Lindenstraße.

Eva und Walter Faupel kamen aus Warburg nach Ennepetal, schlossen sich beide erst einmal der DJK Grün-Weiß an. Als sie ihren 75. Geburtstag feierte, strahlte sie ihre Gäste an, erzählte von ihren weiten Reisen und von Carolinensiel, wo die Faupels ein zweites Zuhause haben, und von ihren Kindern, Enkeln und Schwiegerkindern. Ihre Krankheit war kein Thema mehr, sie schien überwunden zu sein.

Die Trauerfeier für Eva Faupel findet im engsten Familienkreis statt.