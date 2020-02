Ennepetal: Führungswechsel bei der Löschgruppe Oberbauer

Ennepetal. Marco Heimhardt wird Löschgruppenführer in Oberbauer. Er tritt die Nachfolge von Jürgen Weissflog an, der das Kommando nach 18 Jahren abgibt.

Die Löschgruppe Oberbauer der Freiwilligen Feuerwehr hat in wenigen Tagen einen neuen Chef. Marco Heimhardt löst den Löschgruppenführer Jürgen Weissflog ab. Zum neuen Kommando zählt als 1. Stellvertreter Daniel Gleim, der bisher schon 1. Vize-Chef war. Neu im Amt als 2. Stellvertreter ist Thomas Kottsieper. In der Jahresdienstbesprechung der Gesamtwehr am kommenden Freitag wird Jürgen Weissflog als Chef entpflichtet. Marco Heimhardt ist dann offiziell der Löschgruppenführer. Weissflog, der 58 Jahre alt ist, wird nicht in den Ruhestand gehen, sondern weiterhin aktiver Wehrmann sein. Außerdem wird er als „Verpflegungswart“ im Einsatz sein.

Schon vor zwei Jahren hatte Jürgen Weissflog den Gedanken geäußert, im Februar 2020 das Amt abzugeben. „30 Jahre ist genug“, sagte er. So lange ist er jetzt in der Leitung der Löschgruppe tätig. Der Brandoberinspektor war 12 Jahre Vize-Chef und anschließend 18 Jahre der Löschgruppenführer. Jürgen Weissflog trat mit 17 Jahren in die Wehr ein. Er stammt aus einer Feuerwehrfamilie. Opa, Vater, Onkel, alle waren in der Löschgruppe Oberbauer aktiv. Sohn Jonas ist auch freiwilliger Wehrmann – in Breckerfeld.

Löschgruppe Oberbauer Erinnerung an verstorbenen Vorgänger Horst Tillmann Zum letzten Mal eröffnete Jürgen Weissflog als Chef die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Oberbauer der Freiwilligen Feuerwehr. Er erinnerte an die im Jahr 2019 verstorbenen Mitglieder und erwähnte dabei ganz besonders seinen Amtsvorgänger Horst Tillmann, der bis 2002 der Chef der Löschgruppe Oberbauer war. „Er war ständiger Organisator, wenn es um die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Gerätehauses und um größere Beschaffungen ging“, sagte Weissflog.

In der Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe im Hotel-Restaurant Weltmann’s Restaurant & Hotel in Voerde gab es viele Dankesworte für Jürgen Weissflog. Der Leiter der Ennepetaler Feuerwehr, Frank Schacht, wies auf dessen Traditionsbewusstsein hin. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Volker Engelking, der – wie berichtet - ebenfalls sein Amt als Chef der Löschgruppe Voerde abgibt, war mit seinem schon gewählten Nachfolger Stefan Lippes zu Gast. Beide würdigten die gute Zusammenarbeit der Löschgruppen Voerde und Oberbauer, die lange Zeit gemeinsam den Löschzug 2 bildeten. Hier war Jürgen Weissflog der stellvertretende Löschzugführer (Anmerkung: dieses System der Löschzugbildung Oberbauer-Voerde und Rüggeberg-Külchen gibt es nicht mehr).

Von den Mitgliedern der Löschgruppe Oberbauer erhielt der scheidende Chef ein besonderes Geschenk: Er kann mit Begleitung Ennepetal von oben betrachten – aus einem Hubschrauber. Man muss wissen: Jürgen Weissflog hat bei der Feuerwehr auch eine Luftbeobachter-Ausbildung absolviert. In seinen Dankesworten sagte Weissflog: „Ich danke euch allen, aber auch der Stadt Ennepetal. Es gibt kaum eine Stadt, die ihre Feuerwehr mit so modernen Geräten ausstattet und immer ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr hat.“

Nachfolger stammt auch aus Feuerwehrfamilie

Der neue Chef Marco Heimhardt ist seit 25 Jahren freiwilliger Wehrmann und stammt auch aus einer Feuerwehrfamilie: Vater Hans Martin war hauptamtlicher Feuerwehrmann, Opa Hans Heimhardt war stellvertretender Chef der Gesamtwehr und einer der ersten hauptamtlichen Wehrleute in Ennepetal, Onkel Richard Urban war Chef der Löschgruppe Külchen. Marco Heimhardt ist in geheimer Abstimmung (eine Wahlurne stand im Wehrhaus Oberbauer) gewählt worden. Die Zahl der Aktiven sank auf 23. Fünf Mitglieder haben die Löschgruppe verlassen, drei von ihnen wegen des Wohnortwechsels. Sie sind jetzt Mitglied der Feuerwehr Breckerfeld. „Das schmerzt sehr. Sie sind alle gut ausgebildet“, hieß es. Ennepetals Wehrchef Frank Schacht machte der Löschgruppe Mut und sagte: „Ich bin mir sicher: Ihr kriegt die Kurve.“ Im vergangenen Jahr wurden die Oberbaueraner 60-mal alarmiert, darunter waren sieben Brandeinsätze. Einmal musste die Löschgruppe im Gerätehaus bereit stehen, weil Orkan Eberhardt angekündigt war. So musste sie auch ausrücken, weil ein Baum in eine Stromleitung gestürzt war. Auch wurde einmal die Hauptwache besetzt, um den Grundschutz in der Stadt sicher zu stellen. Schriftführerin Vanessa Wilks. „22-mal wurden wir gerufen, weil Rauchmelder Alarm auslösten und siebenmal Brandmeldeanlagen ausgelöst waren.“ Zweimal rückte die Löschgruppe bei Gasalarm aus, einmal hatte sich ein Reh in einem Zaun verfangen.“

Die Schriftführerin berichtete auch vom durchgeführten Osterfeuer auf dem Kirchengelände in Oberbauer und vom Sommerfest „Flashover“. Beides werde auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Eine Videopräsentation von Vanessa Wilks über das Feuerwehrleben in Oberbauer schloss sich dem Jahresbericht an. So war auch der gute Ausbildungsstand der Wehr im Video zu sehen. Kai Brüchner gab den Kassenbericht. Als Vertreter der Ehrenabteilung waren Peter Tillmann und Ulrich Bremicker zur Jahresdienstbesprechung gekommen.