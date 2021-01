Schwarzer Weg in Milspe

Schwarzer Weg in Milspe Ennepetal: Garage brennt - Eigentümer mit Rauchgasvergiftung

Ennepetal Eine Doppelgarage brannte am Montag in Ennepetal. Der Eigentümer erlitt beim Versuch, einen Pkw zu retten, eine Rauchgasvergiftung.

Ennepetal. Am Schwarzen Weg brannte am Montag (4. Januar) eine Garage. Der Eigentümer zog sich beim Versuch, einen Pkw aus der Garage zu holen, eine Rauchgasvergiftung zu.

Um 14.13 Uhr war die Feuerwehr Ennepetal alarmiert worden, nachdem es in einer Doppelgarage zu einem Brand gekommen war. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer, anschließend wurde die Garage stromlos geschaltet und mit einer Wärmebildkamera überprüft. Der Eigentümer wurde durch den Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Brandursache war nach Angaben der Polizei ein Luftkompressor, der Feuer gefangen hatte. In der Garage wurden weitere Gegenstände beschädigt, der Pkw blieb offenbar verschont. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und insgesamt 25 Kräften des hauptamtlichen Löschzugs, des Löschzugs Milspe /Altenvoerde sowie der Löschgruppe Külchen im Einsatz. Um 14.50 Uhr konnten die Wehrleute wieder einrücken.

Der Montag war insgesamt ein arbeitsreicher Tag für die Feuerwehr. Um 7.12 Uhr rückten sechs Einsatzkräfte der Hauptwache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen zur Büttenberger Straße aus, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Einsatz ende war um 7.59 Uhr.

An der Wilhelmshöher Straße löste um 12.57 Uhr eine Brandmeldeanlage aus. Neun Kräfte der Hauptwache sowie der Löschzug Milspe/Altenvoerde wurden alarmiert. Es stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund von Wartungsarbeiten ausgelöst hatte. Daher konnte die Wehr den Einsatz bereits um 13.11 Uhr wieder beenden.

Am Montagnachmittag beschäftigten zwei Kraftstoffspuren die Wehr. Um 15.36 Uhr ging es zum Rottenberg. Zwei Einsatzkräfte der Hauptwache, die mit einem Gerätewagen Gefahrgut ausgerückt waren, neutralisierten die Kraftstoffspur und beendeten den Einsatz um 16.03 Uhr. Kurz darauf, um 16.16 Uhr, wurde eine weitere Kraftstoffspur gemeldet, diesmal auf der Eichenstraße. Vier Wehrleute warne mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort und neutralisierten ebenfalls die Spur. Einsatzende war um 16.47 Uhr.

Am Abend schließlich, um 18.53 Uhr, forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr zu einer Tragehilfe an der Hangstraße an. Dort musste aufgrund der Enge des Treppenraumes ein Patient schonend zu dem anwesenden Rettungswagen transportiert werden. Dieser Einsatz endete für die hauptamtlichen Kräfte um 19.30 Uhr.