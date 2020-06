Ennepetal: Gertebachtalstraße endgültig zu den Akten gelegt

Es dauerte keine halbe Minute, da waren die Jahrzehnte alten Planungen für das Baugebiet Homberge-Ost und die Planung der Gertebachtalstraße, die von der Neustraße in Altenvoerde, am Schützenheim Wilhelmshöhe vorbei durch das grüne Bachtal bis nach Homberge führen sollte, Geschichte. Der Rat der Stadt hob in seiner jüngsten Sitzung alte Beschlüsse auf – ohne Diskussion.

Seit dem Jahr 1964 schlummerte der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 8 Homberge-Ost in den Schubladen des Bauamtes der Stadt. Im Jahre 1977 kam der vom damaligen Rat der Stadt gefasste Aufstellungsbeschluss Nr. 8 a Gertebachtalstraße hinzu. Es war die Zeit, als die Einwohnerzahl Ennepetals stieg und stieg. Die Politik ging davon aus, dass in baldiger Zukunft 40.000 Menschen in Ennepetal leben würden. Diese Zahl wurde nie erreicht, heute sind es etwa 30.000.

Immer wieder Anwohnerproteste

In Homberge-Ost wurde nie gebaut, und die Gertebachtalstraße auch nicht, obwohl es im Rat der Stadt dafür eine Mehrheit gab. Immer wieder protestierten Anwohner aus der Wilhelmshöher Straße und der Hülsenbecke gegen das Straßenbauvorhaben. Es waren seit der Stadtgründung im Jahre 1949 die ersten Bürgerproteste gegen die Politik im Rathaus – und sie waren schließlich erfolgreich. Die Vorhaben wurden nie verwirklicht, die Pläne verschwanden in den Schubladen des Bauamtes.

Immer wieder jedoch wurde im Laufe der Jahre die Gertebachtalstraße bei Diskussionen in den Ausschüssen des Rates der Stadt ins Gespräch gebracht. Siegfried Niepmann, der lange Zeit in Ennepetal den ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammenden gemeinnützigen Grünflächenverein „pro Grün“ vertrat, stemmte sich immer wieder mit Leserbriefen dagegen. Erfolgreich, kann man heute sagen. Auch der damals noch junge Ortsverein der Partei „Die Grünen“ demonstrierte mehrfach gegen die Pläne.

Schließlich wurden im Jahre 2014 bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zahlreiche Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet zurückgenommen, so auch Flächen im Bereich von Homberge. Von dem ursprünglich vorgesehenen Entwicklungsbereich mit einer Größe von etwa zwölf Hektar verblieben im neuen Flächennutzungsplan lediglich drei Hektar als potenzielle zukünftige Wohnbau-Arrondierungsfläche. Eine neue Straßentrasse durch das Gertebachtal wurde ebenfalls nicht mehr weiterverfolgt.

Jetzt wurde es ganz offiziell: Der Rat der Stadt hob die noch gültigen Aufstellungsbeschlüsse aus den Jahren 1964 und 1977 für den Bereich auf. Das bedeutet fast sechs Jahrzehnte nach den ersten Überlegungen ein endgültiges Aus für ein großes Baugebiet Homberge-Ost und für die Gertebachtalstraße.