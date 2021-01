Ennepetal: Grüne für Umbenennung von Dr.-Fritz-Textor-Ring

Ennepetal Ein Bürgerantrag fordert die Umbenennung des Dr.-Fritz-Textor-Rings in Ennepetal. Die Ratsfraktion der Grünen befürwortet das Ansinnen.

Ennepetal. Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt den vom Vorsitzenden des Arbeitskreises Ennepetaler Stadtgeschichte, Hans Hermann Pöpsel, eingebrachten neuen Antrag zur Umbenennung des Dr. Fritz-Textor-Rings.

"Wie bereits durch unsere Ratsfraktion am 28. November 2014 dargestellt und beantragt, halten wir nach wie vor diese Straßenbenennung – insbesondere nach dem Bekanntwerden der NS-Vergangenheit des Herrn Textor – für eine massive Rufschädigung unserer Stadt", erklären die Grünen. Ein „Nichthandeln“ halte man in diesem Fall für ein falsches Signal. "Auch rund 75 Jahre nach Kriegsende muss aus Sicht der Grünen alles vermieden werden, was die Geschehnisse der NS-Zeit in irgendeiner Weise verherrlicht oder auch ansatzweise legalisiert", betont die Fraktion. "Eine Ehrung dieses Herren – auch in Anbetracht der entstehenden Aufwände –

darf nicht weiterhin erfolgen. Den eingebrachten Vorschlag von Herrn Pöpsel, dem jüdischen Ehepaar Frankenhaus diese Ehre zuteil werden zu lassen und dadurch der Opfer zu gedenken, halten wir für ein wichtiges und überfälliges Bekenntnis der verantwortlichen Personen der Stadt Ennepetal.

Hans Hermann Pöpsel hatte einen Bürgerantrag an Bürgermeisterin Imke Heymann gerichtet, in dem er aufgrund der Rolle Textors, der von 1949 bis 1952 der erste Bürgermeister der Stadt Ennepetal war, im Dritten Reich die Umbenennung der Straße beantragt. Als Namensgeber sollte stattdessen das jüdische Ehepaar Frankenhaus dienen, das im heutigen Stadtteil Milspe lebte. Das Schicksal von Moritz und Hedwig Frankenhaus, die 1933 nach Holland emigrierten und 1943 im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurden, war erst kürzlich bekannt geworden.

+++Mehr zum Thema: Neuer Antrag: Dr.-Fritz-Textor-Ring umbenennen+++

Anfang 2015 war ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf Umbenennung des Dr.-Fritz-Textor-Rings im Rat der Stadt Ennepetal knapp gescheitert. Damals hatte ein Aufsatz von Prof. Dr. Ulrich Pfeil von der Universität Metz über die Tätigkeit Textors in der NS-Zeit eine Diskussion darüber ausgelöst, ob der ehemalige Bürgermeister und spätere Leiter des Reichenbach-Gymnasiums durch die Benennung einer Straße gewürdigt werden dürfe. In einem von der Stadt beauftragten Gutachten hatte der Historiker Textor bescheinigt, mit der NS-Ideologie weitgehend übereingestimmt und sie aktiv vertreten zu haben. Dennoch lehnte eine Ratsmehrheit den Antrag auf Umbenennung der Straße in der Neubausiedlung "Bauen mit der Sonne" am Büttenberg ab.