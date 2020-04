Ennepetal: Heilenbecke-Rundweg wird wieder geöffnet

Der seit einer Woche gesperrte Rundweg um die Heilenbecke Talsperre wird am kommenden Samstag, 4. April, wieder für Besucher geöffnet. Dies geschehe als Zeichen der Solidarität in Ennepetal bis zum 20. April ohne Parkscheinverkauf, teilte der Vorstand des Heilenbecke Wasserverbandes (HWV) am Mittwochabend mit. Man würde sich umgekehrt aber über einen frei bestimmbaren solidarischen Beitrag der Besucher in dieser Übergangszeit freuen, der im Zufahrtsbereich zum Parkplatz abgegeben werden könne.

Der HWV, der Eigentümer der Talsperre ist, hatte in den vergangenen Tagen viel Kritik für die Sperrung des Wanderweges rund um die Heilenbecke Talsperre geerntet. Der Verband hatte diese Maßnahme getroffen, nachdem das Ordnungsamt der Stadt Ennepetal darauf hingewiesen hatte, dass auch beim Kassieren der Parkgebühren (1 Euro) an der Zufahrt die derzeit geltenden Hygienevorschriften der Corona-Schutzverordnung einzuhalten seien. Da sich die Verantwortlichen nicht in der Lage sahen, dies kurzfristig umzusetzen, sperrten sie die Zufahrt zum Parkplatz und den Rundweg.

Gerade bei älteren Menschen beliebt

„Ich halte die Wegsperrung für unverhältnismäßig, sie geht auch über die von der Landesregierung verordnete Kontaktbeschränkung hinaus“, meinte Leser Heiko vom Bruch in einem Schreiben an diese Zeitung. „Gerade älteren Bürgern muss die Möglichkeit erhalten bleiben, sich in der Natur zu bewegen, worauf auch offizielle Stellen, Medizin und Medien zuletzt immer wieder hingewiesen haben.“ Man dürfe den Mitbürgern nicht paternalistisch jegliche Eigen- und Sozialverantwortlichkeit absprechen und sie vor einem – in diesem Falle geringen – Risiko schützen wollen, sie aber zugleich einem anderen Risiko, hier der Vereinsamung und Bewegungsarmut, aussetzen. „Der Rundweg um die Talsperre eignet sich ganz besonders zur Gesunderhaltung bzw. Gesundung: direkt am Parkplatz gelegen, eben, nicht zu weit und in herrlicher Natur. Entsprechend beliebt ist dieser Weg gerade bei älteren Menschen“, so Heiko vom Bruch. Mehrere weitere Leserzuschriften zielten in die gleiche Richtung.

Ebinghausen Lücke im Wappenweg Nicht nur die Sperrung der Heilenbecke Talsperre ist Leser Heiko vom Bruch ein Dorn im Auge. So beklagt er, dass ein Abschnitt des Ennepe-Wappenrundweges von der Talsperre hoch nach Ebinghausen schon seit geraumer Zeit von Bewohnern der Ortschaft versperrt wurde – mit der Begründung, dass der Weg über ein Privatgrundstück verlaufe (wir berichteten im Zusammenhang mit dem Bürgermeister-Lauf- und Wandertag 2019, für den dort ein Umweg in Kauf genommen werden musste). Nach Auffassung von Heiko vom Bruch sei eine solche Sperrung nicht zulässig, wie Verwaltungsgerichte beschieden hätten, wenn der Weg nicht über einen besonders geschützten Hofraum führe – was in Ebinghausen offensichtlich nicht der Fall sei. „Der Wappenweg ist für Ennepetal ein Renomméeweg, weit über die Stadt hinaus bekannt. Hier muss die Stadt endlich tätig werden und gegebenenfalls zur Befriedung der Ortschaft eine Umgehung schaffen“, meint vom Bruch. „Ennepetal hat nicht nur im Bereich der oberen Ennepe ein ungewöhnlich schönes Wandergebiet, sondern auch im Umfeld der Heilenbecke Talsperre. Dieses darf den Bürgern nicht versperrt sein.“ Hinsichtlich der rechtlichen Zulässigkeit der Sperrung sieht die Stadtverwaltung jedoch keine Handhabe, da es sich um ein Privatgrundstück handele, dass der Eigentümer prinzipiell sperren dürfe. Derzeit gebe es für das Teilstück keine Lösung“, so der Stadt-Pressesprecher. Man arbeite daran.

Der stellvertretende Verbandsvorsteher Christoph Hedtmann betonte noch einmal, „dass es sich um „eine zu diesem Zeitpunkt kurzfristig zwar unpopuläre, aber notwendige Maßnahme gehandelt hat, die keinem von uns leicht gefallen ist, weil wir uns des Nutzens des Rundwegs für unsere Gäste durchausbewusst waren und sind.“ Die Situation um die Corona-Pandemie führe leider immer wieder auch im Alltag zu ungelösten Fragen und schwierigen Problemstellungen. „Dies scheint an anderer Stelle leider auch regelmäßig von denen vergessen zu werden, die sich in ihren Freiheiten eingeschränkt fühlen“, so Hedtmann, der betonte, dass der HWV niemandem etwas „wegnehmen“ und auch niemanden von irgendetwas „aussperren“ wolle. „Aber auch wir mussten uns Gedanken darüber machen, wie die derzeitgebotenen Richtlinien und Handlungsempfehlungen vor Ort an der Talsperre umgesetzt werden können.“ Man bitte im Nachhinein noch einmal um Verständnis für die Situation der vergangenen Tage und dafür, dass auch die Verantwortlichen des HWV etwas Zeit gebraucht hätten, eine für alle vertretbare Lösung zu finden. Manches gehe leider nicht von heute auf morgen und vieles sei einfacher, wenn mehr gegenseitige Rücksichtnahme geübt würde.

Trinkwasser nicht gefährdet

Christoph Hedtmann wies darauf hin, dass der HWV auch nach intensiver Suche zur Einrichtung eines kontaktlosen Bezahlservices auf Grund der örtlichen Infrastruktur keine vernünftig umzusetzende Lösung gefunden habe, die nicht gegebenenfalls zu Folgeproblemen hätte führen können.

Für Irritationen und zum Teil Verunsicherung hatte bei einigen Besuchern die Mitteilung des Verbandes gesorgt, Grund für die Sperrung sei „die aktuelle Lage und der damit verbundenen Verpflichtung zum Schutze des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.“ Dazu meint Heiko vom Bruch, dass das Umweltbundesamt aktuell erklärt habe, dass eine Übertragung des Coronavirus über das Trinkwasser „unwahrscheinlich“ ist. Andere fragten sich, ob das Trinkwasser durch Ausspucken gefährdet sei oder die Verantwortlichen glauben würden, dass ein Corona-Infizierter hinein springen und die Heilenbecke verseuchen würde.

„Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass das Trinkwasser auf Grund der Corona-Pandemie weder in Gefahr war, noch in Gefahr ist“, so Christoph Hedtmann. Trinkwasserschutz war jedoch im Zeitpunkt der Schließung des Rundwegs zunächst der formale Grund, von unserem Hausrecht als Grundstückseigentümer Gebrauch zu machen und den Weg zu schließen, um nach angemessenen Lösungen zu suchen.“ Der HWV bitte alle Besucher, darauf zu achten, dass auf dem Rundweg nötige Abstände eingehalten werden und Personenansammlungen analog der momentan gelten Bestimmungen vermieden werden, um eventuelle Beschwerden an den Verband zu verhindern.