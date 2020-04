Ennepetal: Heimatverein Voerde sagt Kirmesveranstaltungen ab

Der Heimatverein hat am Mittwoch Nachmittag folgende Mitteilung veröffentlicht: „Lange haben wir gewartet, die meisten haben es bereits geahnt – nun ist es offiziell. Der Heimatverein Voerde sagt alle Begleitveranstaltungen zur Voerder Kirmes ab!“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Damit gibt es in diesem Jahr keinen neuen Voerder Ehrennachtwächter und damit auch keine Ehrennachtwächterkürung. Der Festumzug zur Eröffnung der Voerder Kirmes mit Fassanstich ist ebenso abgesagt.

„Immer wieder haben wir gewartet und auf Besserung gehofft. Nun sind nach der Jahreshauptversammlung, dem Aufstellen des Maibaumes und unseren regelmäßigen Zusammenkünften auch noch unsere Traditionsveranstaltungen wie die Ehrennachtwächterkürung und der Festumzug zur Kirmeseröffnung dem Coronavirus zum Opfer gefallen“, teilte der Heimatverein mit.

„Schon seit Mitte März haben wir uns schrittweise an die Veranstaltungen herangetastet. So auch jetzt. Das hat es in der Geschichte des Heimatverein Voerde noch nie gegeben und es tut uns unendlich leid. Aber wir können uns mit den geltenden Abstandsregelungen einfach keinen fröhlichen Festumzug durch Voerde vorstellen.“ Auch die Wahl und Kürung des Voerder Ehrennachtwächters seien zurzeit einfach nicht möglich. „Nicht zuletzt brauchen wir und die teilnehmenden Vereine auch Planungssicherheit.“

Die Stadt Ennepetal, die Veranstalter der Voerder Kirmes ist, wartet derweil noch den offiziellen Erlass des Landes zur Durchführung von Großveranstaltungen in NRW ab. Spätestens bis Freitag will sie eine Mitteilung zur Kirmes veröffentlichen.