Ennepetal hofft auf Fördermittel für Sportstättensanierung

Ennepetal Für drei Projekte beantragt die Stadt Ennepetal Fördermittel aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Landes NRW.

Der Sportausschuss beschloss eine Prioritätenliste, auf der – in der Reihenfolge ihrer Priorität – die Erweiterung des Bremenstadions zu einer Mehrgenerationenanlage, ein Ersatzbau für das Sportlerheim „Am Tanneneck“ sowie die Erneuerung der Skateranlage am Platsch aufgeführt sind. Auf Position 4 folgt mit dem „Tennis-, Sport- und Rehazentrum Tanneneck“ des TC Grün-Weiß Ennepetal ein Projekt, für das schon 2020 Fördermittel beantragt worden waren. Aufgrund der Vielzahl von Anträgen konnte das Vorhaben nicht berücksichtigt werden, es wurde aber automatisch in das Förderjahr 2021 übergeleitet.

Die Wahrscheinlichkeit, Mittel aus dem Fördertopf bewilligt zu bekommen, schätzt der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach als eher begrenzt ein. „Wenn überhaupt, hat wohl nur eines unserer Vorhaben eine Chance auf Förderung“, sagte er im Sportausschuss. Die Nachfrage werde sehr groß sein. Das Förderprogramm wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung als Konjunkturpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufgelegt. Insgesamt stehen 31 Millionen Euro für die bauliche Modernisierung und Erweiterung von Sportstätten in NRW zur Verfügung.

Für die Auswahl und Priorisierung der drei städtischen Sportstätten zog die Verwaltung die Zahl der Sporttreibenden heran. Ein großer Sanierungsbedarf ist in jedem Fall gegeben. Bewilligt das Land eine Förderung, würden für das jeweilige Projekt 90 Prozent der Kosten übernommen, 10 Prozent müsste die Stadt tragen.

Leichtathletikanlage im Bremenstadion

Im Bremenstadion, das vom TuS Ennepetal betrieben wird, muss insbesondere die Leichtathletikanlage grundlegend erneuert werden. Die Laufbahn ist nicht mehr nutzbar, gleiches gilt für die Kugelstoßanlage. Allenfalls eingeschränkt tauglich sind Weitsprung- und Hochsprunganlage. Die gesamte Anlage soll den Plänen zufolge nach der Erneuerung Bewegungselemente für alle Altersgruppen - von Kindern bis Senioren - bieten. Kalkuliert wird dafür mit Kosten von insgesamt 821.000 Euro.

Sportlerheim am Tanneneck

Die Kosten für einen Neubau des Sportlerheims am Tanneneck werden auf 498.000 Euro veranschlagt. "Dort ist alles sanierungsbedürftig", meinte Abteilungsleiterin Bianca Euteneuer zum Zustand des Gebäudes am Kunstrasenplatz. Es gebe keine Dämmung, die Beleuchtung sei teilweise defekt und die Temperatur der Duschen nicht regelbar. Außerdem seien die Schiedsrichterkabinen nicht ausreichend und es gebe keine Lagerräume. Ein Neubau würde so geplant, dass in der zweiten Etage weitere Nutzungen wie Reha-Sport oder neue Sportangebote sowie Versammlungen möglich wären. Da eine Sanierung des Gebäudes besonders dringlich ist, sollen dafür unabhängig von einer Förderung Haushaltsmittel bereit gestellt werden.

Skateranlage am Platsch

Für die Erneuerung Skateranlage am Platsch rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 271.000 Euro. "Die ist schon lange nicht mehr zeitgemäß", betont Bianca Euteneuer. Die Geräte seien aufgebaut und nicht fest in die Anlage eingebaut, was eine gewisse Unfallgefahr mit sich bringe. "Das wird heute nicht mehr so gemacht", erklärte sie. Die Anlage müsse attraktiv sein, damit Jugendliche den Weg dorthin auf sich nehmen würden.

Schon für 2020 wurde für das Projekt „Tennis-, Sport- und Rehazentrum Tanneneck“ des TC Grün-Weiß Ennepetal eine Förderung beantragt. Das Vorhaben fand keine Berücksichtigung, wird aber automatisch ins Förderjahr 2021 weitergeleitet. in die Aufgrund der Vielzahl der Anträge fand das Projekt keine Berücksichtigung, wird aber automatisch ins das Förderjahr 2021 übergeleitet und auf der Prioritätenliste hinter die drei städtischen Anlagen gesetzt.

Der Sportausschuss folgte der Verwaltung und beschloss einstimmig, dass Fördermittel für die drei Projekte in der vorgeschlagenen Priorisierung beantragt werden sollen.