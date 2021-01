Ennepetal: Im Bärti gibt es warme Kinderkleidung zum Abholen

Der Kinderschutzbund Ennepetal bietet einen Abholservice für warme Kinderkleidung an.

Ennepetal Für den Fall, dass Kinder warme Kleidung benötigen, bietet der Kinderschutzbund Ennepetal ab sofort einen besonderen Service an.

Im "Bärti", dem Kinderschutzbund-Laden" an der Voerder Straße 58 können von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 11 bis 13 Uhr Sachen abgeholt werden. Das Angebot gilt auch für Spielsachen, Bücher, Hörspiele und sonstige Ausstattungsgegenstände.

Der Kinderschutzbund bittet um vorherige Bestellung per E-Mail an sabine.spruth@kinderschutzbund-ennepetal.de oder telefonisch unter 02333/8384838 (während der angegebenen Zeiten). Die Übergabe der Ware erfolgt kontaktlos an der Türe und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist das Betreten des Ladens nicht möglich. Im Schaufenster finden die Kunden zum Überblick eine Warenauswahl, die mit Bestellnummern versehen wurde.

Die Entgegennahme von Spenden ist aufgrund der Pandemielage aktuell nicht möglich.