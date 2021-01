Ennepetal: Interne Querelen ein "Desaster" für Löschzug 1

Ennepetal Die alte Führung hatte hingeschmissen. Darum ging's vor allem bei der Jahresdienstbesprechung des Löschzugs 1 der Feuerwehr Ennepetal.

Im großen Schulungsraum des Löschzuges 1 (Milspe-Altenvoerde) in der Hauptwache sitzen Jens Asbeck, Andrè Statnik und Dominik Woldt. In wenigen Minuten beginnt die Jahresdienstbesprechung, erstmals per Videokonferenz. Das ist eine Premiere, der Pandemie geschuldet. Eine weitere Premiere für Stadtbrandinspektor Jens Asbeck und die Brandinspektoren André Statnik und Dominik Woldt ist die Leitung der Versammlung. Sie sind die neue Führung mit Asbeck als Löschzugchef. Woldt und Statnik sind die Vizechefs. Sie wurden von Ennepetals Wehrleitung mit Brandrat Frank Schacht an der Spitze für zwölf Monate eingesetzt.

Der Grund: Die alte Führung mit Michael Berger als Löschzugführer hatte im September hingeschmissen. Neben Berger waren es auch die Vizechefs Dirk Hühner und Carsten Gnipp, das Kommandomitglied Christian Fiedler und der stellvertretende Gruppenführer Daniel Niewel, die ihre Ämter nach Auseinandersetzungen niederlegten. Wie verlautet, gab es wohl unüberwindbare Gräben zwischen Führung und dem großen Teil der Mannschaft, die sich nicht zuletzt im Umgang miteinander auftaten und bis hin zu persönlichen Unstimmigkeiten reichten.

Die Kommandomitglieder Woldt und Statnik blieben jedoch dem Löschzug treu. Sie führten ihn auch in schwieriger Zeit kommissarisch, bis im November Ennepetals Wehrleitung die neue Löschzugführung einsetzte. Mit den zurückgetretenen Kommandomitgliedern traten später nach Gesprächen auch einige Mitglieder der Mannschaft aus dem Löschzug aus.

Schon in seinen Begrüßungsworten in der Jahresdienstbesprechung sagte Jens Asbeck im Feuerwehr-Jargon: „Wir sind schnell Herr der Lage geworden.“ In seinem Schlusswort betonte er auch: „Dank auch an die ausgeschiedenen Löschzugmitglieder und Führungskräfte. Sie standen viele Jahre der Feuerwehr zur Verfügung und haben unzählige Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Dieses darf nicht vergessen werden.“

Die 27 zugeschalteten Mitglieder hatten zuvor im Jahresbericht von den allein 114 Brandeinsätzen im Jahr 2020 erfahren. Insgesamt rückte der Löschzug 154 mal aus. Auch bei Unfällen und Unwetterereignissen waren die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer vom Löschzug 1 eingesetzt. Statistisch betrachtet, wurden sie dreimal in der Woche alarmiert.

In seinem Grußwort ging der Leiter der Ennepetaler Feuerwehr Frank Schacht auch auf das Geschehen im Löschzug ein. Er sprach angesichts der Querelen und Austritte von einem „Desaster“ und sagte: „Ich habe großen Respekt, dass es euch gelungen ist, die Einheit nicht komplett implodieren zu lassen. Das ist euch zu verdanken. Und wenn durchaus noch einige, mich eingeschlossen, mit der Situation hadern: Es ist toll, dass es trotzdem weitergeht, und das durchaus zielführend und erfolgreich.“ An Jens Asbeck, Dominik Woldt und Andrè Statnik gerichtet, sagte Ennepetals Wehrchef: „Ihr macht einen Superjob. Danke euch allen. Trotz der schlechten coronabedingten Rahmenbedingungen ist die Dienst- und Einsatzbeteiligung hervorragend.“

Auch Jens Asbeck, Dominik Woldt und Andrè Statnik haben eine Aufbruchstimmung im Löschzug festgestellt, sagten sie dieser Zeitung. Hand in Hand soll es auch mit den hauptamtlichen Wehrleuten weiter gehen. Löschzugführer Jens Asbeck zeigt auf das Emblem der Feuerwehr an seiner Uniform. „Da steht nicht hauptamtlich oder freiwillig, da ist nur Feuerwehr Ennepetal zu lesen.“

Anfang des Jahres 2020 hatte der Löschzug 40 aktive Mitglieder. Zehn traten insgesamt aus. Aber fünf Frauen und Männer traten auch ein. Es sind Arne Aydin, Nico Beckmannshagen, Sonja Gaentzsch, Nele Quabeck und Henning Skiba. So besteht der Löschzug 1 jetzt aus 35 Mitgliedern. Hinzu kommen Erik Meyer, Joscha Knappe und Janis Till aus der Jugendfeuerwehr, die ein Schnupperjahr absolvieren. Die Ehrenabteilung besteht aus 12 Mitgliedern.

An der Videokonferenz nahmen von der Ennepetaler Wehrleitung neben Frank Schacht auch Volker Engelking, Timo Schemmann und Jörg Dörner teil.