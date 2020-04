Ennepetal: Kein Corona-Rabatt für Falschparker

Ennepetal. In Corona-Zeiten wird offensichtlich gerne falsch geparkt. Diesen Eindruck hat die Stadt und macht nun eine klare Ansage.

Maskenpflicht, Abstandsregel, Kontaktverbot – die Ordnungsämter der Städte sind derzeit gefordert wie ganz selten zuvor in ihrer Geschichte. Das heißt auch, dass für ihre Kernaufgaben vor der Corona-Krise natürlich weniger Zeit bleibt. Dessen scheinen sich auch entlang der Voerder Straße immer mehr Verkehrsteilnehmer sicher zu sein. Denn Parkregeln – so lässt der Blick auf die Seitenstreifen vermuten – lassen sie aktuell maximal als gut gemeinte Empfehlung gelten. Die Sicherheit in der sie sich wiegen, ist allerdings trügerisch.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Wenn auch durch die aktuelle Corona-Krise der städtische Außendienst eine Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben wahrnehmen muss, bedeutet das nicht, dass alle bisherigen Pflichten vernachlässigt werden“, macht Hans-Günther Adrian, Pressesprecher der Stadt Ennepetal deutlich und formuliert in Richtung der zunehmenden Falschparker auf Ennepetaler Stadtgebiet: „Seid Euch nicht zu sicher!“

Unterstützung anderer Abteilungen

Denn die Stadt Ennepetal hat durchaus festgestellt, dass entlang der Voerder Straße während der vergangenen Tage gern auch außerhalb der dafür vorgesehenen Parkbuchten Fahrzeuge abgestellt werden. „Die Fahrzeughalter sollten sich nicht allzu sicher sein, dass die städtischen Politessen in diesen Tagen über Parkvergehen immer hinwegsehen, sondern vorsorglich entsprechendes Geld für Knöllchen einkalkulieren. Dies gilt insbesondere bei Verkehrsbehinderungen“, teilt Stadtsprecher Hans-Günther Adrian mit.

Das gelingt auch, weil das Personal laut seiner Aussage im Rathaus zusammenhält und die Abteilungen sich gegenseitig unterstützen. Es sei überhaupt überhaupt kein Problem gewesen, dass Mitarbeiter aus anderen Abteilungen, in denen durch die Corona-Pandemie weniger Arbeit anfällt, beim Ordnungsamt einspringen und den Kollegen dort unter die Arme greifen.

So wird mit mehr Personal auf den Straßen neben den neu hinzugekommenen Aufgaben durch die Corona-Regeln auch der ruhende Verkehr wieder verstärkt in den Blick genommen. Am Ende gibt es ohnehin nur einen einzigen sicheren Schutz gegen Knöllchen: korrektes und regelkonformes Parken – auch auf der Voerder Straße.