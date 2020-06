Ennepetal: Kein Spaß für städtische Freizeiteinrichtungen

Ennepetal. Die Einrichtungen der Kluterthöhle und Freizeit GmbH in Ennepetal gehen wieder in Betrieb. Die Corona-Pause sorgte für hohe Einnahmeausfälle.

Ganz langsam wird für die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG aus dem Absage- und Ausfallmanagement wieder ein Veranstaltungs- und Betriebsmanagement. Mehr als zwei Monate lang mussten die Kluterthöhle und das „Platsch“ geschlossen bleiben, durfte im Haus Ennepetal nichts stattfinden. Nach und nach nehmen die drei Einrichtungen, die in der städtischen Gesellschaft gebündelt sind, den Betrieb wieder auf. Finanziell machen sich die Einnahmeausfälle bemerkbar. Allein im April lagen die Verluste an Eintrittsgeldern insgesamt bei 75.000 Euro. Im Mai sah es nicht viel besser aus.

„Es war eine turbulente Zeit seit Anfang, Mitte März, besonders für uns“, erklärt Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH. „Wir verkaufen Spaß, konnten aber unsere Freizeiteinrichtungen nicht öffnen.“ Jetzt, nach den erfolgten Lockerungen, würden sich die Mitarbeiter freuen, dass sie wieder ihrem eigentlichen Job nachgehen könnten. „Es herrscht eine richtige Euphorie, das ist wichtig für die Motivation.“

In der Kluterthöhle wurde der Kurbetrieb bereits am 6. Mai wieder aufgenommen. Seit dem 21. Mai sind auch Führungen wieder möglich. Foto: Hartmut Breyer / WP

Seit dem 16. März waren „Platsch“ und Kluterthöhle geschlossen. „Wir mussten uns dann mit Themen beschäftigen, die nicht typischerweise für uns anfallen“, berichtet Florian Englert. Dazu gehörte die Möglichkeit der Kurzarbeit, die mittlerweile auch für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes möglich wäre. „Wir konnten diesen Schritt bis dato aber umschiffen“, so der Geschäftsführer. Man habe keine Langeweile gehabt. Zum einen mussten zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden, was nicht mit einem Telefonat getan ist. Außerdem habe man die Zeit genutzt und viele Arbeiten, die ansonsten in Ruhephasen vorgenommen würden, vorgezogen, erklärt Englert. Dazu gehören die sonst im Sommer anstehenden Revisionsarbeiten im Hallenbad. Die Arbeiten beim Freibadumbau habe man intensiviert. In der Kluterthöhle habe man Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten vorgenommen und im Haus Ennepetal einige Reparaturen im Städt. Familienzentrum erledigt und im Saal das Parkett abschleifen lassen.

Länger offen gehalten hatten sich die Verantwortlichen die Durchführung von Veranstaltungen wie „Ennepetal auf Rollen und Rädern“ und die Meilerwoche, die für Mai geplant waren, sowie das Internationale Freundschaftsfest, das im Juni stattfinden sollte. Einerseits würde man gerne aktiv sein, andererseits trage man Verantwortung für Personal und Gäste, so Englert. Letztlich wurde alles abgesagt.

Natürlich habe man sich überlegt, welche Formate alternativ machbar seien, erklärt er. So wurde in kürzester Zeit gemeinsam mit dem Schaustellerbetrieb Alexius das Autokino auf die Beine gestellt, das allerdings nach einem Monat wieder geschlossen wurde, weil es sich nicht rechnete (wir berichteten). Weitere Alternativveranstaltungen habe man erst einmal nicht geplant, da jetzt ja der Betrieb in den Einrichtungen, wenn auch eingeschränkt, wieder angelaufen ist.

Noch offen ist, ob und wie die Stadtfete „Ennepetal Mittendrin“ Ende September stattfinden kann. Das Verbot für Großveranstaltungen gelte bis zum 31. August, wie es dann weitergehe, wisse man aber noch nicht, so Florian Englert. Die Planung pausiere, noch gehe man vom Termin Ende September aus.

Kultgarage von August bis November Für die ausgefallenen Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Theaterabos und der Kleinkunst-Reihe „Kultgarage“ arbeitet die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG an Ersatzterminen. Am 22. März sollte eigentlich die Erfolgskomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ als letzte Veranstaltung der Theaterabo-Saison in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums zu sehen sein. Doch kurz zuvor hatte die Stadt aufgrund der Corona-Pandemie alle eigenen Veranstaltungen abgesagt, kurz darauf kamen auch die entsprechenden Verordnungen des Landes. Einen Ersatztermin soll es nun in der kommenden Saison geben, und zwar am 5. März 2021. Allerdings werde ein anderes Stück gezeigt, erklärt Erika Schneider, die die Theaterveranstaltungen organisiert. Die neue Theatersaison solle wie geplant im Oktober starten. Die Veranstaltungsreihe „Kultgarage“, die eigentlich von Mai bis September immer am zweiten Freitag eines Monats stattfindet, soll nach Möglichkeit auf den Zeitraum von August bis November verschoben werden.

Wolfgang Schrey, federführend für die Finanzen zuständig, rechnet vor, wie sich die Corona-Krise bisher finanziell ausgewirkt hat. Beim „Platsch“ fehlten im Vergleich zum April 2019 etwa 45.000 Euro an Eintrittsgeldern, für die Kluterthöhle sind es 23.000 bis 25.000 Euro. Für das Haus Ennepetal lag das Minus bei den Eintrittserlösen für eigene Veranstaltungen bei 7000 Euro. Alles in allem beträgt der Ausfall also rund 75.000 Euro. Auch wenn die Kluterthöhle zunächst den Kurbetrieb, später auch die touristischen Führungen aufgenommen hat, dürfte es für Mai nur etwas besser aussehen. Im „Platsch“, das am 30. Mai öffnete, fiel der Monat fast ganz aus.

Verluste nicht aufzuholen

Immerhin seien vom Land sehr kurzfristig 25.000 Euro als Hilfszahlung gekommen. Und ein wenig einsparen konnte man bei den Betriebskosten. Doch bis auf weiteres wird man aufgrund der weiter bestehenden Einschränkungen kaum die Planzahlen erreichen. „Es hilft nur konsequente Sparsamkeit“, so Wolfgang Schrey. Zum Glück zahle die Stadt an ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft einen Erhaltungszuschuss in Höhe des planerischen Defizits. Falls ein Liquiditätsengpass drohen sollte, könnte man eine Rate eventuell früher bekommen. Und aus der stillen Beteiligung am städtischen Strom- und Gasnetz floss die Gewinnausschüttung für 2019 an die Gesellschaft.

„Wir sind bisher ganz gut über die Krisenzeit hinweggekommen“, sagen Florian Englert und Wolfgang Schrey. Doch die Einnahmeverluste in Höhle und Haus Ennepetal werde man nicht aufholen können, im „Platsch“ vielleicht zum Teil. „Die Einschränkungen werden uns aber noch lange beschäftigen und viele Menschen sind noch sehr zurückhaltend.“ Man habe nicht so viele Reserven, betont Wolfgang Schrey. „Es darf nicht passieren, dass der Laden ein zweites Mal still steht.“