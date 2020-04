Ennepetal: Kleine Freuden für Senioren in schwieriger Zeit

„Am Brunnen vor dem Tore“ wäre derzeit ein passender Lieder-Titel, den Conny Born-Maijer vor der Seniorenresidenz an der Rollmannstraße singen könnte. Der Brunnen plätschert draußen im Bereich der Eingangstür – und die Einrichtung dürfe sie, wie auch jeder andere Besucher, wegen der Corona-Krise nicht betreten. Besuche sind im Augenblick grundsätzlich untersagt. „Ich werde aber dort singen, ohne das Haus zu betreten“, betont Conny Born-Maijer. Am Donnerstag will sie dem Haus wie auch anderen Seniorenheimen einen Besuch abstatten.

„Natürlich sind unsere Bewohner traurig, dass ihre Angehörigen und Bekannten nicht kommen dürfen. Soziale Kontakte sind sehr wichtig, aber die meisten akzeptieren diese Verordnung, sie sind sehr einsichtig“, sagt Elke Karmann vom Sozialdienst des Zentrums für Betreuung und Pflege. Es würden auch keine Gruppenstunden mehr stattfinden, in denen man sich mit Mitbewohnern austauschen konnte. „Aber unsere Bewohner sind neugierig auf das, was wir uns regelmäßig einfallen lassen, um sie zu erfreuen.“ So werde in Einzelbetreuung beispielsweise „Mensch-ärgere-dich-nicht“ gespielt. Auch werden oft Reibeplätzchen gebacken. „Und: Es gibt zum Frühstück Spiegeleier, das ist ja etwas Besonderes“, so Elke Karmann, die sich über anerkennende Worte der Spiegeleier-Verzehrer freut. Etwas sehr Schönes seien selbstgemalte Bilder mit lieben Grüßen, die per Post geschickt werden. „Auch die Primeltöpfchen von der Stadt, für jeden Bewohner eins, kamen bestens an.“ Das zeige den Seniorinnen und Senioren, dass man auch in Zeiten der Corona-Krise an sie denke.

Spaziergänge auf der Dachterrasse

Ein Steuerberater-Büro aus Gevelsberg habe Schokoladenherzen zur Rollmannstraße geschickt. Ja, und Conny Born-Maijer wird am Donnerstagnachmittag dort ihre Stimme erklingen lassen. „Ich bringe eine kleine mobile Gesangsanlage mit. Songs wie ,Für mich soll’s rote Rosen regnen’, ,Ich liebe das Leben’ oder auch ,Ein Bett im Kornfeld’, also Schlager und Pop, von früher bis heute, werde ich eine dreiviertel Stunde singen“, so die Rüggebergerin. „Meine Mutter ist ebenfalls pflegebedürftig und daher erlebe ich hautnah, was es heißt, mit der Kontaktsperre umzugehen. So möchte ich wenigstens ein wenig Freude zu den Bewohnern und Mitarbeitern bringen“. Auch im Außenbereich der Einrichtungen Haus Elisabeth und Alten- und Pflegeheim Haus am Steinnocken wird sie auftreten. „Später möchte ich das ebenso immer mal anbieten.“

Einrichtungsleiterin Petra Tuin vom Haus Elisabeth erzählt, dass die Bewohner unterschiedlich auf fehlenden Besuch reagieren. Natürlich vermissen die meisten ihre Angehörigen. Die Alltagsbegleiter, wozu auch Auszubildende gehören, die Einzelbetreuung praktizieren, versuchen das zu kompensieren, indem sie die Bewohner beschäftigen. Die einladende Dachterrasse, von der aus man über Milspe, hin zum leicht grünen Klutertberg schauen könne, dürfe bei schönem Wetter für „Spaziergänge im Sonnenschein“ genutzt werden. Die Caféteria, wo man gemeinsam zu Mittag essen konnte, sei natürlich geschlossen. Die Mahlzeiten werden direkt auf die Bewohnerzimmer geliefert oder das Essen wird in ganz kleinen Gruppen auf den Wohnbereichen eingenommen. Aus der Ferne können die Bewohner mit ihren Angehörigen reden, Videotelefonate führen oder briefliche Kontakte nutzen, so Petra Tuin.

Karl Heinz Wurm hält Kontakt zu Tochter und Schwiegersohn. Gerade ist er Uropa geworden und freut sich über Baby-Fotos. Foto: Privat / WP

Susanne Jacobi, deren Vater Karl-Heinz Wurm im Haus Elisabeth seinen Lebensabend verbringt, schließt ihren Briefkasten auf und freut sich riesig, eine Nachricht vom Vater vorzufinden. U. a. schreibt er, es gehe ihm gut, bis auf den Umstand, das Haus nicht verlassen zu dürfen. Er schickt liebe Grüße zur Tochter und zum Schwiegersohn Frank in die Voerder Straße und bemerkt: „Ich verfolge die aktuellen Entwicklungen im Fernsehen.“ Wenn seine Tochter ihm etwas zukommen lassen möchte, wie zum Beispiel ein paar Süßigkeiten, lege sie das Päckchen vor dem rot-weißen Flatterband vor der Eingangstür des Hauses ab. Dort werde es vom Personal abgeholt. Und da der Senior am 28. Februar Uropa der kleinen Alice geworden ist, erhielt er einen dicken Brief mit Bildern der Neugeborenen. Wenn dann ein Foto vom Vater, auf dem er lächelt und seine Lieben per Winken grüßt, über WhatsApp bei Susanne Jacobi ankommt, ist sie dankbar für die Technik, die das möglich macht.

Sandra Lang, die im Alten- und Pflegeheim Haus am Steinnocken tätig ist, beobachtete, wie eine junge Mutter mit Kinderwagen vor der Einrichtung an der Steinnockenstraße Halt machte und mit Kreide auf die Straße schrieb: „Bleibt gesund! Und danke!“ Dieser Gruß sei richtig zu Herzen gegangen, so Sandra Lang.

Überwiegend Einzelbetreuung

Überwiegend finde Einzelbetreuung statt, erzählte auch Dagmar Pinschmidt vom Sozialdienst des „Hauses Loher Straße“. Natürlich vermissen die Bewohner ihre Angehörigen. Man lasse sich aber etliches einfallen, was den Senioren Spaß bereite, wie derzeit Eierfärben oder auch Eier-Bemalen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über Kleinigkeiten, so wie Karl-Heinz Wurm per Telefonat Tochter Susanne bat: „Ich wünsche mir eine Tüte Chips.“