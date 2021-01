Ennepetal: Kluterthöhle spendet Schlafsäcke für Obdachlose

Ennepetal Obdachlose trifft die Corona-Krise hart. Die Kluterthöhle hat für Menschen, die auf der Straße leben, nun 15 Schlafsäcke gespendet.

Die Sachspende erhielt der Verein „Unsichtbar“, der sich in der Region um Obdachlose kümmert. „Bis zum Beginn der Corona-Pandemie haben wir in der Kluterthöhle an unsere Kurgäste bei Bedarf auch Schlafsäcke zur Ausleihe ausgegeben“, erklärt Svenja Böttcher, zuständige Abteilungsleiterin der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG. Für den Kurbetrieb unter Corona-Bedingungen muss sich nun jeder Gast einen eigenen Schlafsack mitbringen. „Wir haben uns entschieden, auch danach keine Schlafsäcke mehr auszugeben“, so Böttcher. Und so kam die Idee auf, die ausrangierten Exemplare – natürlich frisch gereinigt – dem Unsichtbar e. V. zukommen zu lassen.

Die Kluterthöhle hatte schon Kontakt zu dem Verein, der in den vergangenen Jahren mit Geldern aus dem Erlös der Reihe „Höhlenklänge“ bedacht worden war. Die Reihe veranstaltet die Kluterthöhle gemeinsam mit dem Klangweber und Gesundheitsberater Bernhard Mielchen seit Jahren zugunsten sozialer Einrichtungen.

Grundausstattung für Leben auf der Straße

Andreas Steinhof, der sich für Unsichtbar e. V. um Menschen auf der Straße kümmert und zudem Pressesprecher des Vereins ist, nahm die Schlafsäcke dankend entgegen. Aktuell brauche man wind- und wasserdichte Schlafsäcke, aber den Übergang im Frühjahr seien die Kluterthöhlen-Exemplare gut geeignet. Steinhof betonte, dass die Pandemie den Leuten auf der Straße das Leben richtig schwer mache. „Die Einkaufsstraßen sind wegen der geschlossenen Läden leer, daher kommt beim Betteln nichts rein. Auch mit dem Sammeln von Pfandflaschen aus Mülleimern kommt nichts zusammen“, erklärte er.

„Wenn sie die Schlafsäcke gebrauchen können, haben wir auch ein gutes Gefühl“, meinte Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG. Er äußerte Andreas Steinhof gegenüber seinen Respekt für das, was er und sein Verein leisten. Unsichtbar besucht Obdachlosenheime und Treffpunkte, um Gespräche zu führen und bei Bedarf Obdachlose mit einer eine Grundausstattung zu versorgen. Dazu gehört „TOM“, die „Tasche für obdachlose Menschen“. Darin befinden sich Hygieneartikel, Schlüpfer, Hemden und Socken sowie Kontaktdaten von Unsichtbar e. V., um sich bei Bedarf mit den Helfern in Verbindung setzen zu können. Der Verein unterstützt außerdem Menschen, die in Armut leben und informiert in Schulen und Unternehmen mit Vorträgen über das Leben auf der Straße, um Menschen dafür zu sensibilisieren.

„Wenn wir draußen unterwegs sind und uns kalt ist, sind wir froh, wenn wir im Auto sitzen und die Heizung anmachen können“, erklärte Andreas Steinhof. „Da sieht man, wie gut es einem eigentlich geht.“ Seine Mitstreiter und er würden Menschen finden, die auf öffentlichen Toiletten, im Wald unter einer Plane oder am Rande einer Straße leben würden. Einigen liefen Ratten an den Füßen entlang. Die Notunterkünfte seien in der Regel voll, einige wollten dort auch nicht hin. Oft kämen bei den Vereinsaktiven Anrufe an, das jemand irgendwo liege. „Da fahren wir dann hin und gucken, was der- oder diejenige braucht“, so Steinhof. Unterwegs sind die Helfer des Vereins, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche erreichbar sind, im Raum EN, Wuppertal, Hagen und Bochum.

Interessante Gespräche

Mit vier Obdachlosen habe er in Ennepetal schon regelmäßiger zu tun gehabt, berichtet Steinhof. die Dunkelziffer sei allerdings hoch. „Manche erkennt man gar nicht, weil sie gar nicht wie Obdachlose wirken“, meint er. Svenja Böttcher berichtete, dass es auch an der Höhlenstraße Obdachlose gebe, die sich in dem Bereich und zeitweise auf den Toiletten der Kluterthöhle aufhielten. „Denen haben wir auch schon einmal Schlafsäcke gegeben“, erklärt sie.

Steinhof betont, dass viele Obdachlose an einer Sucht – meist Alkohol oder Tabletten – leiden würden, die meisten aber dennoch sehr reflektiert hinsichtlich ihrer Situation seien. „Sie sagen: ,Wir sind selber Schuld an unserer Lage‘. Die wenigsten geben die Schuld auch anderen“, so Steinhof. Obdachlose seien für viele Menschen „unsichtbar“ - daher der Name des Vereins. „Wenn man mit ihnen spricht, sich etwas Zeit nimmt, dann erfährt man auch viele interessante Dinge“, empfindet er seine Arbeit als bereichernd.