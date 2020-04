Ennepetal: Kunden nutzen „Bücherei to go“

Ennepetal. Die Stadtbibliothek in Ennepetal bietet einen kontaktlosen Ausleihservice an. Auf Wunsch werden auch „Wundertüten“ zusammengestellt.

„Eine Bücherei ohne Menschen ist wie Spaghetti ohne Soße“, habe Büchereileiterin Eva Renner noch vor wenigen Tagen betrübt gedacht. Doch seit vergangenem Dienstag strahlt sie. „Es ist überwältigend, ich bin wahnsinnig glücklich“, betont sie. Sie habe bis jetzt pro Tag 13 Termine vergeben. Von Dienstag bis Donnerstag seien es zwischen 400 und 500 Ausleihen gewesen, die über die Theke gingen. Und diese Theke steht vor der Glastür der Bücherei.

Um was geht es? Seit Dienstag wird der Service „Bücherei to go“ von der Ennepetaler Stadtbücherei angeboten. Büchereikunden können telefonisch oder per E-Mail ihre Buch-Wünsche an die Stadtbücherei richten. Leser sind eingeladen, im Online-Katalog nach Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften, DVDs oder Vorlesekoffern zu stöbern.

Bücher in Quarantäne

Die Bücher werden von den Mitarbeitern herausgesucht, auf das Leserkonto verbucht und zu einem vereinbarten Termin vor die Tür der Bücherei gestellt. Die Leser zeigen dann durch die Glasscheibe ihren Leseausweis vor und können die bestellten Bücher mitnehmen und ihre Rückgabe in eine Kiste legen. „Zurückgegebene Bücher werden desinfiziert, sieben Tage lang unter Quarantäne in der Stadtbücherei aufbewahrt und erst dann neu verliehen“, so Renner.

Erwachsene dürfen sich bis zu zehn Romane, Sachbücher oder Hörbücher aussuchen, Kinder bis zu 20. „Die Leser sind dankbar und glücklich, dass sie Lesestoff bekommen können. Es kommen Familien mit Kindern, ältere Personen, Jugendliche, weibliche und männliche Interessierte, Menschen querbeet“, so Eva Renner. „Das macht so viel Spaß“, freut sie sich über die Reaktionen. Wie auch über eine Dame am Telefon, als sie die Stimme von Eva Renner vernahm: „Frau Renner, Sie sind meine Rettung.“

Infobox Bestellung per Telefon und E-Mail möglich Telefonische Bestellungen unter 02333/979-241 nimmt das Team der Stadtbücherei montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr entgegen. Bestellungen per E-Mail an buecherei@ennepetal.de werden ebenfalls in dieser Zeit bearbeitet. Abholtermine werden in der Zeit von 10 bis 13 Uhr vergeben. Der neue Service richtet sich zunächst nur an Leser, die bereits einen Ausweis haben. Eva Renner überlegt aber schon jetzt, wie das Angebot auch Neukunden zugänglich gemacht werden kann.

Den Gedanken zur „Bücherei to go“ habe Renner mit ihrem Team relativ früh gehabt. „Wir machen unseren Job gerne, wir lieben ihn und wir wollen, dass die Leute mit Lesestoff versorgt werden. Die große Nachfrage in den vergangenen Tagen hat uns gezeigt, wie viele Menschen das Angebot der Stadtbücherei in den letzten Wochen vermisst haben.“

Davon kann auch Margit Bäcker, Stammkundin der Stadtbücherei und Vorsitzende des Vereins Mentor, ein Lied singen. Nachdem sie von dem gehört hatte, führte der Weg rasch zur Bücherei und froh schnappte sie sich ihre bestellten Bücher. Dagegen ist Elsbeth Stein, seit 25 Jahren treue Kundin der Stadtbücherei, ein wenig traurig. „Ich traue mich noch nicht raus“, sagte die 80-Jährige. Sie habe noch zwei spannende Bücher, die gelesen werden müssen, aber dann werde es Zeit, sich von Voerde-Nord nach Milspe zu begeben.

Positive Reaktionen

„Die Beine bewegen muss ich natürlich auch, aber ich brauche bald neuen Lesestoff.“ Lina (11) und Elisa (9), Enkelinnen von Klaus Rüggeberg, begeisterte Leseratten und „Jung“-Kundinnen, wollen sich die „Wundertüte“ gern mit „Heiterer Sommerlektüre“ füllen lassen. Und Klaus Rüggeberg selbst wird in den nächsten Tagen das Buch „Vom Ende der Einsamkeit“ bestellen, „obwohl bei uns, in einem Mehr-Generationen-Haus, immer genug Trubel herrscht.“ Astrid Bicking, „schon immer“ Kundin, werde das Angebot unbedingt nutzen. „Ich finde das gut, dass ich zuhause aussuchen und das fertige Paket abholen kann. Bei genügend Lesestoff kann bei den jetzigen Einschränkungen keine Langeweile aufkommen. Eine gute Idee der Bücherei. Ich werde mich auch bei Handarbeits- und Bastelbüchern umsehen, weil ich jetzt die Zeit dafür habe.“

Die erste Abholerin einer „Wundertüte“ war am Dienstagmorgen Bürgermeisterin Imke Heymann. „Ich bin Eva Renner und ihrem Team sehr dankbar, dass sie ein solches Konzept kurzfristig umgesetzt haben.“ Gerade in diesen Zeiten sei das Lesen ein guter Ersatz für viele Freizeitaktivitäten, die momentan nicht möglich seien.