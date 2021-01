Ennepetal: Mehrere Müllsammler bei Kontrollen erwischt

Ennepetal Zahlreiche Verstöße stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Ennepetal bei Sperrmüllkontrollen im Vorfeld der Abholtermine fest.

Zahlreiche Verstöße stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Ennepetal bei Sperrmüllkontrollen an den beiden vergangenen Wochenenden fest. Nicht zuletzt wurden mehrere Müllsammler erwischt, die sich aus dem herausgestellten Sperrgut verwertbare Teile heraussuchten.

Mit Beginn des neuen Jahres hatte die Stadt den zweimonatlichen Abholtag für Sperrmüll in Ennepetal von Montag auf Dienstag verschoben (wir berichteten). Ziel der Terminänderung war, den bisherigen "Mülltourismus" einzudämmen. Das Ordnungsamt führte in diesem Zusammenhang nun jeweils sonntags und montags Kontrollen durch. Diese seien vorwiegend zur Information und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger vorgenommen worden, heißt es von Seiten der Stadt. Es seien dabei diverse Feststellungen im Hinblick auf zu früh herausgestelltes Sperrgut sowie falsche Beistellungen wie zum Beispiel Elektroartikel, Altreifen, Haushaltsauflösungen und Spielwaren gemacht worden. "Unsere Mitarbeiter haben bei etwa 30 Personen geklingelt, die ihren Müll zu früh hinausgestellt hatten, und sie auf die Regeln hingewiesen", berichtet Stadt-Pressesprecher Hans-Günther Adrian auf Nachfrage dieser Redaktion. Einigen hätten noch nicht gewusst, dass der Sperrmüll nun immer dienstags abgeholt wird. "Bei der Gelegenheit haben die Kollegen auch die Abfallkalender an diejenigen herausgegeben, die noch keinen hatten", so Adrian. Nicht zuletzt sei eine Abfallberatung durchgeführt worden.

Die Ordnungsamtsmitarbeiter werden auch in den beiden in diesem Monat noch anzufahrenden Sperrmüllbezirken Kontrollen durchführen und Aufklärungsarbeit leisten. Gleiches soll dann auch im März, wenn die nächste Abholung ansteht, erfolgen.

Darüber hinaus trafen die Ordnungsamtsmitarbeiter auf „Mülltouristen“, die das bereits herausgestellte Sperrgut durchwühlt und teilweise erhebliche Mengen Schrott sowie Elektroartikel eingeladen hatten. Allein am vergangenen Montag seien es vier Sammler gewesen, die per Transporter oder zu Fuß unterwegs waren, sagte Hans-Günther Adrian. Die Fahrer der angetroffenen Fahrzeuge seien aufgefordert worden, die eingesammelten Gegenstände wieder auszuladen. Die städtischen Bediensteten hätten den Betreffenden einen Platzverweis erteilt, verbunden mit der Androhung, im Wiederholungsfall ein Bußgeldverfahren einzuleiten. Je nach Fahrzeuggröße würden dann 200 (für Pkw) bis 250 Euro (Transporter) fällig, so Adrian.

Die Stadt Ennepetal erinnert in diesem Zusammenhang alle Bürgerinnen und Bürger noch einmal daran, den Sperrmüll zukünftig frühestens erst ab Montagnachmittag herauszustellen. Das helfe dabei, den unerwünschten "Mülltourismus" einzudämmen. Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass falsche Beistellungen von Dingen, die nicht zum Sperrmüll gehören, nicht abgefahren werden und am Straßenrand verbleiben. Die Außendienstmitarbeiter der Stadt würden auch weiterhin versuchen, die Verursacher zu ermitteln und diese auffordern, die Gegenstände ordnungsgemäß zu entsorgen.

Beim "Mülltourismus" handelt es sich um einen Verstoß gegen die Abfallsatzung der Stadt Ennepetal und das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Darüber hinaus ist das Sammeln von Schrott aus gewerberechtlicher Sicht erlaubnispflichtig. Die Stadtverwaltung betont, dass bei zukünftigen Kontrollen konsequent Bußgeldverfahren für zu früh herausgestelltes Sperrgut, falsche Beistellungen und das Durchwühlen sowie die Mitnahme des Abfalls eingeleitet würden.

INFO

Der Sperrmüll wird Ennepetal in den ungeraden Monaten des Jahres ab sofort immer dienstags abgeholt. Der Sperrmüll ist im jeweiligen Abfuhrbezirk (das Stadtgebiet ist für die Sperrmüllabholung in vier Bezirke aufgeteilt) montags ab 16 Uhr bzw. dienstags bis 7 Uhr bereitzustellen.

Zum Sperrgut gehören Einrichtungsgegenstände aus Haushalten, die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit nicht für die Restabfalltonne geeignet sind, wie zum Beispiel Schränke, Kommoden, Matratzen, Bettgestelle (Holz), Sessel, Stühle, Schreibtische, Küchentische, Teppiche, Teppichböden, PVC-Fußbodenbelag, Couch oder Koffer.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Haushaltsauflösungen von der Sperrgutabholung ausgeschlossen sind. Dafür müsse ein Container bestellt werden.

Die jeweiligen Müllabfuhrtermine sind dem aktuellen Abfallkalender zu entnehmen. Dieser ist auch auf der Homepage der Stadt unter www.ennepetal.de einsehbar.