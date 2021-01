Ennepetal: Mit Flexibilität und Kurzarbeit durch Corona-Zeit

Ennepetal Mit „einem blauen Auge“ kommt die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG bisher durch die Corona-Krise. Dabei hilft auch Kurzarbeit.

Während auf der einen Seite ein Großteil der Einnahmen weggefallen ist, konnten auf der anderen Seite Kosten reduziert werden. Doch auch wenn derzeit fast nichts geöffnet oder veranstaltet werden kann, befinden sich die Mitarbeiter nicht komplett „im Winterschlaf“.

In der städtischen Tochtergesellschaft sind das Freizeitbad „Platsch“, die Kluterthöhle und das Haus Ennepetal gebündelt. Zu den Aufgaben gehört zudem das Veranstaltungsmarketing und -management. „Wir haben Kurzarbeit in fast allen Bereichen“, erklärt der Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH, Florian Englert. Man habe die Möglichkeit genutzt, für die Betriebsabteilungen jeweils separat Kurzarbeitergeld (das gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst übrigens vom Arbeitgeber je nach Entgeltgruppe auf 90 bis 95 Prozent aufgestockt wird) anzumelden, und nicht für das Unternehmen als ganzes. Entsprechend sind die Anteile der Arbeitszeitreduzierung unterschiedlich. „Der größte Teil der Mitarbeiter ist nicht zu 100 Prozent in Kurzarbeit“, so Englert. Das tägliche operative Geschäft falle zwar in den meisten Bereichen weg, man nutze aber die Schließzeit. „Mir ist es wichtig, dass wir nicht in einen Winterschlaf verfallen“, betont Englert. Wenn nach dem Lockdown alles wieder hochfahren könne, müsse man sofort startklar sein.

Nur Kurbetrieb läuft

Die Kluterthöhle ist derzeit für den öffentlichen Betrieb geschlossen. In Absprache mit dem Kurarzt findet aber der Kurbetrieb mit eingeschränkten Zeiten statt (Mo. und Mi. von 14.30 bis 16.30 Uhr, Di., Do. und Fr. von 9.30 bis 11 Uhr, vorherige Anmeldung unter 02333/988-00 oder über die Homepage www.kluterthoehle.de). „Für Lungenkranke und Asthmatiker ist es in dieser Zeit umso wichtiger, die Kurstation in Betrieb zu halten“, erklärt der Geschäftsführer. Außerdem nutze man momentan die Gelegenheit die Lagerräume instand zu bringen und auch Konzepte und Austattung für die Themenführungen zu überdenken.

Im komplett geschlossenen „Platsch“ sind die Becken inzwischen entleert worden. „Das rentiert sich nach einer gewissen Schließzeit, so können wir Energiekosten sparen“, erklärt Florian Englert. „Wir nutzen aktuell die Zeit, um Revisionsarbeiten durchzuführen, die eigentlich im Sommer anstünden.“

Im Bereich Eventmanagement hatte die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG nach etlichen Terminverschiebungen und -absagen die Abos für die Kulturveranstaltungen gekündigt. „Jetzt wollen wir beginnen, konzeptionelle Arbeit zu leisten“, so Englert. Zum Beispiel gehe es um die Frage, wie eine Veranstaltung wie das Stadtfest „Ennepetal mittendrin“ oder "Ennepetal auf Rollen und Rädern" aussehen könne, wenn die Pandemie nicht völlig ausgestanden ist. Dabei gehe es nicht zuletzt um praktikable Hygienekonzepte.

Mitarbeiter ziehen mit

In Buchhaltung und Personalmangement herrschte kein Arbeitsmangel. Unter anderem mussten Novemberhilfen und Kurzarbeitergeld beantragt werden, nun folgt die Beantragung der Dezemberhilfen. Wenn das vierte Quartal etwa wie die Vormonate verlaufen sei, komme man 2020 finanziell „mit einem blauen Auge“ davon und könne das geplante Ergebnis halten, meint Englert. Der Wirtschaftsplan hatte ein Minus von 922.000 Euro vorgesehen (nach Verbuchung des Erhaltungszuschusses der Stadt in Höhe von 2 Millionen Euro). Eine Prognose für 2021 wagt Englert nicht, dafür gebe es zu viele Unwägbarkeiten.

Der Geschäftsführer betont, dass die Mitarbeiter in der für alle privat wie beruflich schweren Zeit sehr gut mitgezogen hätten. Sie hätten die Bereitschaft gezeigt, Opfer zu bringen und sich gewinnbringend einzusetzen. „Das hat uns sehr geholfen“, so Englert.