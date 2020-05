Ennepetal: Naturfreibad „Platsch“ nimmt Formen an

Ennepetal. So läuft der Umbau am Freibad „Platsch“ in Ennepetal. Dann soll das Hallenbad wieder öffnen.

Heller Sand, blaues Wasser und das alles vor einer traumhaft grünen Waldkulisse. So verheißungsvoll präsentierte sich am Freitag bei schönstem Sonnenschein das Freibad „Platsch“ in Ahlhausen. Noch ist es nicht geöffnet, noch sind die Umbauarbeiten für das künftige Naturerlebnisbad nicht abgeschlossen, doch schon macht das Bad Lust auf Sandstrand und Lagune. Wenn Ende Juni in NRW die Sommerferien beginnen, dann soll es heißen: „Pack die Badehose ein“. Ab dann soll es losgehen mit dem Freibadbetrieb, mit Urlaubsfeeling, Kombibecken und Planschen für kleinere Kinder.

Das Wasser wird dann ohne Chlorzusätze sein (wichtig für Allergiker) und ganz biologisch aufbereitet zum Schwimmen und Planschen einladen. Der Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit-Verwaltungs- und Betriebs GmbH und Co. KG – dazu zählt neben der Kluterthöhle und dem Haus Ennepetal auch das Bad Platsch – , Florian Englert, Prokurist Wolfgang Schrey und der Leitende Schwimmmeister Wilhelm Schauer inspizierten exklusiv mit dieser Zeitung die Baustelle.

Am Sandstrand im Naturfreibad: links Geschäftsführer Florian Englert und rechts Prokurist Wolfgang Schrey (beide Kluterthöhle und Freizeit-Verwaltungs- und Betriebs GmbH und Co KG), In der Bildmitte: der leitende Schwimmmeister Wilhelm Schauer. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Sie verkündeten dabei gute Nachrichten. „Wir sind im Zeitplan und auch der finanzielle Rahmen wird eingehalten. 3,5 Millionen Euro sind für den Umbau des alten Bades zum Naturfreibad veranschlagt,“ sagt Geschäftsführer Florian Englert. Wolfgang Schrey weist auf die jetzt energieeffiziente Technik hin, die nicht nur Kosten senke, sondern auch das Wasser im Kombibecken bei niedrigen Außentemperaturen mit Hilfe von Sonnenenergie erwärmen kann. „Bis 26 Grad ist das möglich“, erklären Wolfgang Schrey und Wilhelm Schauer. Beim Rundgang war ihnen ihre Freude auf das Bad anzusehen. In der Kinderplansche sind schon die Kunstfelsen angelegt. Wo sich einst das Schwimmerbecken befand, ist jetzt die Filterzone mit den Schilfpflanzen bereit, das Wasser aus der nahen Ennepe aufzubereiten. Im Januar und Februar dieses Jahres war das Freibadgelände am Stadtbad noch schlammig. Derzeit sind Gärtner dabei, Flächen einzusäen für Wiesen und Blumenbeete. Schon Anfang Juni werden die Schwimmmeister aus den Becken täglich Wasserproben entnehmen, um bei der Öffnung alles optimal eingestellt zu haben, kündigte Wolfgang Schrey an.

Nur eine dicke Überraschung beim Bau

Eigentlich sollte die Eröffnung des Naturerlebnisbads – es ist dann das einzige im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis – mit einem großen Fest begangen werden. Wegen Corona werde das wohl nichts, „aber wir werden auf jeden Fall vor Beginn der Sommerferien das Bad mit einem Fest im kleinen Rahmen eröffnen“, sagt Geschäftsführer Florian Englert. Eine größere Veranstaltung sei dann sicherlich nur aufgeschoben.

Die Bauarbeiten, so Prokurist Schrey, seien bisher „sehr geschmeidig“ verlaufen. Eine Überraschung habe es gegeben: Unter den alten Zugängen zu den Schwimmbecken habe man viel Beton gefunden. „Wir haben überall Bohrungen vorgenommen, nur dort nicht. Da haben wir einfach nicht mit gerechnet!“ erzählt Wolfgang Schrey.

Im Übrigen gab es Lob für das Generalbauunternehmen Eko-Plant. Noch drei Jahre werde es das Naturfreibad begleiten. „Wir stehen im guten Austausch!“ ist die bisherige Erfahrung der Verantwortlichen.

Am Pfingstsamstag, 30. Mai, öffnet das Hallenbad „Platsch“ wieder seine Tore. Dann ist es endlich wieder möglich zu schwimmen und zu baden. Wie allerdings zu Coronazeiten der Betrieb stattfindet, sei letztendlich noch nicht entschieden, hieß es am Freitag beim Gespräch dieser Zeitung mit dem Geschäftsführer Florian Englert und dem Prokuristen Wolfgang Schrey von der Kluterthöhle und Freizeit Verwaltungs - und Betriebs GmbH und Co. KG sowie dem Leitenden Schwimmmeister Wilhelm Schauer.

Da herrschte bereits ein emsiges Treiben im Hallenbad. Die Eröffnung wird von den Angestellten vorbereitet. Wie allerdings der genaue Betriebsablauf sein werde, sei noch nicht entschieden. Man erwarte noch Anordnungen über die von Besuchern einzuhaltenden Abstände, über mögliche notwendige Veränderungen im Eingangs- und im Umkleidebereich. Wolfgang Schrey kontaktiert die im Bad ansässigen Vereine und Gruppen sowie auch Schulen wegen des Schwimmunterrichts. Eine Frage: „Ist zum Beispiel, ob beim Schulschwimmen das Bad auch von anderen Besuchern nutzbar ist.“ Dies sei noch zu klären.

Becken werden gut geheizt

Seit dem 16. März ist das Schwimmbad geschlossen. Diese Zeit sei für die eigentlich in den Sommerferien stattfindenden Revisionsarbeiten genutzt worden, erläutert Wilhelm Schauer.

Auch wurden von einer Fachfirma die sich im engen Keller befindlichem altern Filteranlagen des Freibads abgebaut und entsorgt, so auch ganze 36 Tonnen alter Filtersand. Die notwendige Schließung des Hallenbads hat seinen Preis. „Im April hatten wir einen Umsatzverlust von ungefähr 45 000 Euro“, bilanziert Florian Englert mit ernster Mine. „Diese Tage sind für uns verloren.“

Wilhelm Schauer weiß, wie das Schwimmen im Platsch von vielen Menschen vermisst wird. Er verspricht: „Das Wasser im Schwimmerbecken wird wieder 28 Grad Celsius haben, im Variobecken 30 und im Planschbecken 32 Grad Celsius.“