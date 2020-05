Ennepetal: Nazi-Hetzerin verliert Kita-Job bei der Kirche

Der Schock sitzt tief. Denn niemand hatte etwas bemerkt. Doch die 49-Jährige, die tagsüber scheinbar liebevoll und stets zuverlässig auch mit syrischen Kindern in einer Ennepetaler Kita arbeitete, rief nach Feierabend im Internet dazu auf, sich gegen eben diese zu munitionieren. Rechter Hass und Nazi-Hetze brachten ihr nun eine elfmonatige Gefängnisstrafe auf Bewährung ein sowie die Auflage, 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen (wir berichteten). Nun ist sie auch ihren Job los.

Denn: Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Ennepetal hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, sich von der Mitarbeiterin zu trennen, die seit Montag beurlaubt ist. „Ich habe den Bericht über den Prozess am Hagener Amtsgericht am Samstag in Ihrer Zeitung gelesen“, sagt Pfarrer Armin Kunze am Telefon. „Da war ich mir noch zu einhundert Prozent sicher, dass die Frau nicht in einer unserer Einrichtungen beschäftigt sein kann.“ Der Schock am nächsten Tag. Nach Rücksprache mit der Kita-Leitung stand für Kunze und Superintendent Andreas Schulte fest: Die Frau arbeitet als Kinderpflegerin in einer ihrer Einrichtungen.

Seit 30 Jahren war die Hagenerin dort als Kinderpflegerin tätig, zuletzt als Teilzeitkraft mit 25-Stunden-Stelle. „Sie hat immer einen guten Job gemacht. Ich kenne sie nun auch bereits seit 15 Jahren“, sagt Pfarrer Armin Kunze und fährt fort: „Uns blieb aber keine andere Wahl. Insbesondere als christliche Einrichtung ist eine solche Ideologie nicht einmal ansatzweise mit unseren Werten zu vereinbaren.“ Nachdem die Gemeinde die 49-Jährige mit sofortiger Wirkung beurlaubt hatte, trat am Montagabend das Presbyterium zusammen, um über den Fall zu beratschlagen. „Das einstimmige Ergebnis lautet, dass wir das Arbeitsverhältnis mit ihr beenden“, sagt Superintendent Schulte. Ob dies eine fristlose Kündigung sein wird, oder ob man sich auf eine andere Art und Weise trennt, prüfen aktuell die Juristen des evangelischen Kirchenkreises.

Eintrag ins Führungszeugnis

Fakt ist: Lange hätte sie dieses Urteil wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole in drei Fällen sowie Volksverhetzung in einem Fall auch ohne die Berichterstattung nicht vor ihrem Arbeitgeber geheimhalten können. Denn: Die Kirche verlangt von ihren Mitarbeitern im Kinder- und Jugendbereich im zweijährigen Turnus ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. In die Führungszeugnisse werden sämtliche Verurteilungen, die oberhalb von einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen liegen, aufgenommen. „Bislang waren ihre Führungszeugnisse immer ohne Einträge, beim nächsten Mal wären wir darauf aber mit absoluter Sicherheit aufmerksam geworden“, sagt Andreas Schulte und macht klar: „Ein solches Gedankengut ist bei uns nicht tragbar, auch wenn sie 30 Jahre lang bei uns gut gearbeitet hat.“

In all dieser Zeit, so betonen Kunze und Schulte, habe es im Kollegenkreis keinerlei Verdacht gegeben, dass die Frau eine glühende Verehrerin von Adolf Hitler ist, Witze über den Holocaust macht und Flüchtlingskindern den Tod wünscht.

Offen in Nazi-Gruppen unterwegs

Es grenzt ohnehin nahezu an ein Wunder, dass die 49-Jährige bislang ohne nennenswerte Konsequenzen eine Straftat nach der anderen im Internet begehen konnte. Denn ihren Hass auf Ausländer, ihre Verehrung für die Verbrechen des Nationalsozialismus und ihre Hetze gegen Flüchtlinge hat sie recht unverblümt seit vielen Jahren online zur Schau getragen. Zwar hat Facebook sie komplett gesperrt, aber bald schon meldete sie sich auf der Plattform „VKontakte“ an. Die sieht auf den ersten Blick ganz genauso aus wie Facebook und funktioniert beim näheren Betrachten auch wie das weltgrößte soziale Online-Netzwerk.

Aber: Auf der russischen Plattform mit etwa 500 Millionen Mitgliedern herrscht bei genauerem Hinsehen eine grenzenlose Freiheit ohne das Regelwerk der deutschen Gesetze. Hakenkreuze und SS-Runen als Weihnachtsbaumschmuck werden hier feil geboten. In öffentlichen Gruppen rotten sich deutsche Nazis zusammen, um Staatsstreich- und Euthanasie-Fantasien auszutauschen.

Staatsanwalt kennt keine Gnade

Hier ist auch noch das Profil der 49-Jährigen zu finden, die sich genau in solchen Gruppen tummelt, die Namen tragen wie „Nationale Front [Systemwiderstand]“ oder „Weltkrieg 3.0 steht bevor.“ In ihrer Bildergalerie findet sich ein Holocaust-Witz. Verurteilt wurde die Kinderpflegerin unter anderem, weil sie einen Text mit dem Titel „Asyl-Tsunami, syrische Türkei-Migranten planen Sturm auf Europa“ mit den Worten kommentierte: „Munitionsvorrat checken“. Hitlers „Mein Kampf“ bezeichnete sie als ihr Lieblingsbuch, kommentierte morgens früh um 8.27 Uhr bereits ein Porträt des Führers mit den Worten „Sehr schönes Bild!!!“

Der Kölner Cybercrime-Staatsanwalt Christoph Hebbecker wurde auf sie aufmerksam. Dass sie betonte, sie habe keine nationalsozialistische Gesinnung, kommentierte er mit den Worten: „Sie haben uns groben Unfug erzählt.“ Damit war ihr Doppelleben beendet. Dass sie in ihrem Leben trotz 30-jähriger Berufserfahrung in diesem Bereich nochmal mit Kindern arbeiten darf, scheint bei dieser Vorstrafe nun ausgeschlossen zu sein.