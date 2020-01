Ennepetal: Neue Gasleitung zum Freizeitbad Platsch

Das Freizeitbad Platsch bekommt einen Erdgas-Anschluss. Dies hat ab kommenden Montag Folgen für den Verkehr auf der Straße Hülsenbecke.

Um den Badkomplex im Zuge des Umbau – der Freibadbereich wird aktuell zu einem Naturfreibad umgestaltet – an die Gasversorgung anzuschließen, ist die Verlegung einer Leitung vom Anschlusspunkt in Höhe Wilhelmshöher Straße 7 über die Straße Hülsenbecke bis zum Platsch-Gelände nötig. Die Verlegung der Leitung erfolgt in offener und in geschlossener Bauweise.

Der erste Bauabschnitt betrifft den Abschnitt in der Straße „Hülsenbecke“ vom Aufgang zum Hülsenbecker Tal bis zur Hausnummer 22. Hier erfolgt die Verlegung in offener Bauweise. Aus diesem Grund muss die Straße in diesem Bereich für die Arbeiten vollständig gesperrt werden. Start ist am Montag, 27. Januar, das Ende voraussichtlich am 14. Februar. Die Umleitung wird über den dort befindlichen Parkplatz eingerichtet.

Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich der Straße Hülsenbecke vom Aufgang zum Hülsenbecker Tal bis zum Platsch. Auf diesem Abschnitt wird die Gasleitung im so genannten Relining-Verfahren, also in geschlossener Bauweise verlegt.

Im dritten Bauabschnitt folgt dann die Verlegung der Gasleitung von der Straße Hülsenbecke 22 bis zum Anschlusspunkt an die bestehende Gasversorgung in Höhe Wilhelmshöher Straße 7. Auf diesem Abschnitt, ca. 135 Meter lang, erfolgt die Verlegung der Leitunt laut AVU wieder in offener Bauweise. Der heimische Energieversorger geht davon aus, dass die alle Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte Mai dauern. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Jakobi aus Hattingen.

Die gesamte Trasse der neuen Gasleitung hat eine Länge von ca. 550 Meter, davon werden ca. 420 Meter in eine vorhandene, stillgelegte Leitung gelegt. Dazu sind sieben Kopflöcher notwendig.