Ennepetal: Neue Pfarrerin für Gemeinde Milspe-Rüggeberg

Nele Kaiser hat am 1. Juni ihre Stelle als Pfarrerin im Probedienst in der Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg angetreten. Damit endet eine fast einjährige Vakanz.

Seit dem vergangenen Sommer, als Pfarrer André Graf die Evangelische Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg in Richtung Namibia verlassen hatte, war die Pfarrstelle für den Bezirk Rüggeberg-Homberge, die er inne hatte, vakant. Nach einem am Ende erfolglos durchgeführten Bewerbungsverfahren gibt es nun zumindest erst einmal für ein Jahr eine Vakanzlösung. Nele Kaiser, Pfarrerin im Probedienst, hat am 1. Juni ihren Dienst mit 75 Prozent in der Gemeinde angetreten. Die verbleibenden 25 Prozent ihrer Stelle sind für Projektarbeit im Kirchenkreis vorgesehen.

In den vergangenen Monaten trug Pfarrer Christoph Grefe allein die Verantwortung für die Gemeinde. Die Gottesdienste konnten mit Unterstützung von Pfarrerin Ellen Härtel sowie von Prädikant Harald Marohn und Kollegen im Ruhestand durchgeführt werden

Aus Namibia nach Milspe-Rüggeberg

Während ihr Vorgänger nach Namibia ging, kommt Nele Kaiser gerade aus dem südwestafrikanischen Land. „Ich habe im letzten Oktober ein freiwilliges Auslandsvikariat in Namibia begonnen“, erzählt die 29-jährige Theologin. Vorher hatte sie schon zweieinhalb Jahre lang ihr eigentliches Vikariat in der Kirchengemeinde Unna-Massen absolviert. „Nach dem Vikariat in Unna hatte ich nochmal Lust auf was anderes, und da mich Afrika schon immer fasziniert hat, bin ich nach Namibia gezogen.“ Das südliche Afrika war da kein Neuland für sie, denn neben Münster hatte sie auch kurz in Stellenbosch/Südafrika Evangelische Theologie studiert. Außerdem verbrachte sie nach dem Abitur zwei Jahre in Namibia und war später auf der Hochzeit einer guten Freundin eingeladen.

Bewerbungsverfahren ohne Ergebnis Im Juli vergangenen Jahres war Pfarrer André Graf von der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg verabschiedet worden. Er zog mit seiner Familie nach Namibia, wo er eine Auslandspfarrstelle antrat. Seitdem ist die Stelle vakant. Da schon Ende 2018 Pfarrer Achim Härtel in den Ruhestand getreten war, blieb Christoph Grefe als einziger Pfarrer für die Gemeinde, die aus den beiden Pfarrbezirken Milspe-Büttenberg und Rüggeberg-Homberge besteht, übrig. Ein Bewerbungsverfahren endete im März ohne Ergebnis. Ein Bewerber hatte nach seinem Probegottesdienst andernorts eine Stelle angetreten. Die beiden verbliebenen Kandidaten zogen ihre Bewerbung vor der für Mitte März vorgesehen Wahl zurück, nachdem sich das Presbyterium bei der Probeabstimmung wenige Tage zuvor auf keinen Bewerber verständigen konnte.

„In Namibia habe ich auch André Graf kennengelernt“, berichtet Nele Kaiser. Da war ihr noch nicht klar, dass sie mal seine Nachfolge in Ennepetal antreten sollte. „Mein Auslandsvikariat war für ein Jahr geplant. Leider habe ich meinen Dienst aufgrund der Corona-Pandemie im April abgebrochen und bin nach Deutschland zurückgekehrt.“ Die Landeskirche hat ihr dann vorgeschlagen, Vertretungsaufgaben im Kirchenkreis Schwelm und hier vor allem die Vakanzvertretung in Ennepetal wahrzunehmen. Nach diversen Besuchen in Ennepetal und Schwelm und Gesprächen u. a. mit Superintendent Andreas Schulte und Pfarrer Christoph Grefe sowie einem Vorstellungsgespräch mit dem Presbyterium, das per Videokonferenz stattfand, war für alle Seiten klar, dass man miteinander arbeiten möchte.

Vorerst auf ein Jahr begrenzt

Die Vakanzvertretung ist auf ein Jahr begrenzt. In dieser Zeit verpflichtet sich die Gemeinde, die Pfarrstelle nicht neu auszuschreiben. Das gebe Planungssicherheit sowohl für Nele Kaiser als auch für die Gemeinde, heißt es von Seiten des Kirchenkreises Schwelm. Wie es nach dem Jahr weitergehe, werde man sehen. Vielleicht würden sich ja dann beide Seiten dafür entscheiden, weiter miteinander zu arbeiten. Aber das ist momentan noch keine Frage für Nele Kaiser. Jetzt will sie sich ihrer neuen Aufgabe stellen und die Gemeinde und den Kirchenkreis kennenlernen.

„Ich bin ein offener Mensch und entdecke gerne Neues und lerne neue Menschen kennen. Mit ihnen zusammen möchte ich gerne Gott auf die Spur kommen“, sagt die Theologin, die in Rheine an der Ems geboren wurde und aufgewachsen ist. „Das gilt auch für meine Arbeit. Ich freue mich auf viele neue Begegnungen und bin gespannt, was mich erwartet und was die Gemeindeglieder von mir erwarten.“ Vor allem sei ihr wichtig, betont Nele Kaiser, dass Kirche zu den Menschen geht. Entsprechend will sie ihren Dienst in Ennepetal gestalten.