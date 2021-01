Ennepetal: Pkw-Fahrer fährt Straßenlaterne um und flüchtet

Der Pkw fuhr zunächst das Verkehrsschild auf der Mittelinsel an der Einmündung der Vilvoorder Straße in die Bergstraße um und knickte dann die Laterne (hinten im Bild) ab.

Ennepetal Ein Unbekannter fuhr in der Nacht zum Samstag in Ennepetal eine Straßenlaterne und ein Verkehrsschild um und flüchtete anschließend.

Der Unfallfahrer hatte kurz vor 1 Uhr am Samstagmorgen an der Einmündung der Vilvoorder Straße in die Bergstraße mit seinem Pkw zunächst die Mittelinsel überfahren und dabei ein Verkehrsschild rasiert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bergstraße prallte er dann vor eine Straßenlaterne, die dadurch abknickte. Anschließend fuhr der Verursacher einfach in Richtung Asker Straße davon.

Zeugen, die den Unfall meldeten, hätten ein dunkles Fahrzeug gesehen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Am Unfallort seien zudem Fahrzeugteile zurückgeblieben. Vermutlich handele es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen BMW X3 oder X5, so die Polizei weiter. Das Kennzeichen sei leider unbekannt.

Die Feuerwehr Ennepetal rückte aus und sicherte die Unfallstelle ab. Die vier Einsatzkräfte sicherten und isolierten die Bodenkabel der Laterne und legten die Laterne am Rande des Gehwegs ab. Der Einsatz für die Wehr war nach etwa 35 Minuten beendet.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel. 02333/9166-4000 entgegen.

