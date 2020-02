Ennepetal: Platsch soll „Waterclimbing“-Anlage bekommen

Das neue Naturfreibad soll eine weitere Attraktion bekommen: Eine Waterclimbing“-Anlage. Dafür hat die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG über den Verein „Ennepe.Zukunft.Ruhr“ Fördermittel aus dem Landesprogramm „Vital NRW“ zur Stärkung des ländlichen Raums beantragt.

„Neben der Steigerung der Aufenthaltsqualität verspricht die Nutzung dieser Anlage auch gesundheitsfördernde Wirkungen“, heißt es in dem Antrag. „Die Nutzer trainieren alle Muskelketten, stärken ihre motorischen Fähigkeiten, verbessern ihre Koordinationsfähigkeiten und erlernen beziehungsweise vertiefen durch eine gemeinsame Nutzung mit gegenseitigen Hilfestellungen soziale Kompetenzen.“

Die speziell für Schwimmbäder konzipierte Kletteranlage bietet Griffmöglichkeiten wie die bekannten Kletterwände, ist allerdings im oberen Bereich so geneigt, dass die Kletterer über Kopf hängen. Fallen sie hinunter, landen sie im Wasser. „Das ist an der Stelle zwei Meter tief“, erklärt Badleiter Volker Külpmann. Etwa 80.000 Euro plus Mehrwertsteuer kostet die Anlage. Um das stemmen zu können, hofft man nun auf eine Förderzusage. 55.000 Euro würden fließen, wenn die Förderung, die vom Projektausschuss des Vereins befürwortet wurde, am Ende auch von der Bezirksregierung bewilligt wird.

Die Idee für die Anlage habe der Architekt vorgetragen. Vorsorglich wurde das Fundament am Schwimmerbecken schon entsprechend vorgesehen. Läuft alles nach Wunsch, könnte die „Waterclimbing“-Anlage mit der Eröffnung des Freibads in Betrieb gehen.