Ennepetal: Randalierer zerstören mehrere Bushaltestellen

Ennepetal. An insgesamt sechs Bushaltestellen machte sich am vergangenen Wochenende mindestens ein Unbekannter zu schaffen. VER hofft auf Polizeiarbeit.

Immer mal wieder zerstören Vandalen die Scheiben von VER-Wartehäuschen, aber das, was Unbekannte nun in Ennepetal angerichtet haben, hat selbst ein altgedienter Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft wie Philipp Welsch, der Geschäftsleiter für den Bereich Instandhaltung ist, noch nicht erlebt. Gleich an sechs Wartehäuschen in Oberbauer und weiter Richtung Breckerfeld haben die Randalierer mindestens eine Scheibe zerstört. Die Hoffnung der VER lautet, dass die Polizei die geistigen Tiefflieger ermittelt und sie für den Schaden, den sie offenbar in blinder Zerstörungswut angerichtet haben, aufkommen müssen.

Polizei hofft auf Hinweise

„Noch haben wir keine konkreten Hinweise auf die Täter“, sagt Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde im Gespräch mit dieser Zeitung. Nicht zuletzt, weil diese Art des Vandalismus auch enormen Lärm erzeugt, hoffen die Ermittler jedoch darauf, dass Bürger auf den Krach und die Verursacher aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben konnten.

An insgesamt sechs Bushaltestellen machte sich am vergangenen Wochenende mindestens ein Unbekannter zu schaffen. An der Breckerfelder Straße bis zur Deller Straße zerschlug er die Scheiben der Haltestellen Kotthauser Heide, Kerkenberg, Oberbauer und Delle, teilweise auf beiden Seiten. Womit die Scheiben zerstört wurden, ist bisher nicht bekannt, auch Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine.

Die Tat fiel den ersten Passanten am vergangenen Freitag am späten Abend auf. Am Samstag wurde auch der Ennepetaler SPD-Ratsherr Bernd Tigges auf die blinde Zerstörungswut aufmerksam und meldete sich bei dieser Zeitung: „Es ist einfach nicht zu fassen, was einige Chaoten alles anrichten, was die Allgemeinheit mal wieder bezahlen darf. Die haben es noch nicht gemerkt, dass indirekt sie selbst ebenfalls bezahlen. Und wenn sie erwischt werden, wird es richtig teuer.“

Gefahrenbereiche abgesperrt

Darauf hofft auch Philipp Welsch. Er teilt auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass Mitarbeiter der VER die Scherben zusammengekehrt die Gefahrenbereiche abgesperrt haben. Eine Fachfirma sei mit der Reparatur des größten Vandalismusschadens, an den man sich bei den Verkehrsbetrieben erinnern kann, bereits beauftragt.