Ennepetal: Schülerfirma produziert Dekoartikel aus Altglas

Altglas in Dekorationsartikel wie Teelichter oder Lampen zu verwandeln, das ist die Geschäftsidee der Schülerfirma „glassedUp“ des Reichenbach Gymnasiums. „Wir wollen Flaschen vor dem Altglascontainer bewahren“, so Vorstandsvorsitzender Leandro May. Gemeinsam mit vier Mitstreitern stellte er Bürgermeisterin Imke Heymann das Unternehmen vor, das neun Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr im Rahmen des „Junior“-Wettbewerbs des Instituts der Deutschen Wirtschaft gegründet haben.

Leandro May erklärte die Geschäftsidee und erläuterte die Unternehmensstruktur. Upcycling nennt sich diese Form des Produzierens: Aus Abfall werden neuwertige Produkte erschaffen. Die Flaschen, aus denen die Dekoartikel gemacht sind, werden in der Schule in einem Sammelbehälter zusammengetragen. Jeder Schüler und natürlich auch jeder Lehrer hat die Möglichkeit, sein Altglas dort abzugeben. Bisher hätten die gesammelten Flaschen immer für die Herstellung gereicht, es habe noch keine Materialengpässe gegeben, erklärten die Jungunternehmer

Die Dekoartikel aus Altglas. Hier der Verkauf beim Tag der offenen Tür des Reichenbach-Gymnasiums. Foto: Privat / WP

Die Firma „glassedUp“ ist in vier Abteilungen gegliedert: Technik & Produktion, Finanzen, Marketing sowie Verwaltung. Die Schüler erklärten, dass sie mit ihrem Produkt saisonal gebunden seien. Die Firma produzierte eine Weihnachtskollektion und verkaufte diese auf Adventsmärkten und am Tag der offenen Tür des RGE. „Das Weihnachtsgeschäft lief sehr gut“, berichteten die fünf. Sie sagten aber auch, dass die Nachfrage danach etwas zurückgegangen sei. Die Jungunternehmer sind jedoch zuversichtlich, dass spätestens zu Ostern die Nachfrage wieder steigen wird.

Lars Müller aus der Abteilung Technik & Produktion erklärte detailliert den Produktionsprozess. Die Flaschen werden zuerst von Etiketten befreit und gesäubert. Danach werden sie angeritzt und geschnitten. Bevor die Dekoration beginnt müssen die Flaschen geschliffen werden, damit sich niemand an den Produkten schneiden kann.

70. Anteilsschein für Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin riet den Schülern, genau über die Preisgestaltung nachzudenken. Es bringe niemandem etwas, günstige Preise zu bieten, wenn die Firma dadurch Verluste mache. „glassedUp“ plant, die Produkte auf Veranstaltungen der Kulturgemeinde, bei verkaufsoffenen Sonntagen, bei der Meilerwoche und auch in Altenheimen zu verkaufen. Imke Heymann gab den Tipp, für den Verkauf in Altenheimen eventuell LED-Teelichter zu verwenden, da echte Kerzen möglicherweise ein Problem darstellen würden. Für weitere Termine zum Verkauf wies die Bürgermeisterin auf den Veranstaltungskalender der Stadt hin.

Schülerfirma Junior-Projekt Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat das „Junior“-Projekt 1994 ins Leben gerufen Bei „Junior“ gründen Schüler ihre eigene Schülerfirma, vertreiben ihre Produkte an Kunden und verdienen damit echtes Geld. Durch das Projekt sollen Schüler die Wirtschaft möglichst praxisnah kennenlernen.

Nach der Präsentation unterzeichnete die Bürgermeisterin einen Anteilsschein in Höhe von zehn Euro. Die Schülerfirma hatte für sie den 70. Anteilsschein bereitgehalten, da die Stadt Ennepetal im vergangenen Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feierte. Insgesamt konnte „glassedUp“ 90 Anteilsscheine ausgeben, so dass das Startkapital 900 Euro betrug. Am Ende des Schuljahres wird Kassensturz gemacht und die Anleger erhalten ihr Kapital abzüglich Verlust oder zuzüglich Gewinn zurück.

Der Projektkurs wird in diesem Jahr übrigens erstmalig von Christian Falkowski geleitet und nicht mehr von Hildegard Schäfer, die in den Ruhestand gegangen ist.