Ennepetal: Sparkassenchef hält Corona-Hilfen für wirksam

Ennepetal Nach Einschätzung des Chefs der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld kommen viele heimische Betriebe relativ gut durch die Corona-Krise.

Wie wirkt sich Corona auf die heimische Wirtschaft aus? Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, Bodo Bongen, zeichnet im Gespräch ein differenziertes Bild. „Wir sehen Schwierigkeiten bei Gastronomie, Hotellerie und Reisebüros“, erklärt er. „Für viele Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe hat sich die Situation aber nach dem Einbruch durch den Lockdown im Frühjahr inzwischen sichtlich entspannt.“

Hinsichtlich der von den Einschränkungen besonders betroffenen Betriebe meint Bongen, dass im Moment noch nicht erkennbar sei, dass es hier zu akuten Liquiditätsproblemen komme. Die Hilfen mit Liquiditätskrediten mit teilweise hundertprozentiger Haftungsfreistellung hätten Wirkung gezeigt, so der Sparkassenchef. Das gelte auch für die Hilfszahlungen, auch wenn die Auszahlung eher ruckelig laufe. „Die große Unsicherheit ist aber: Wie lange hält die Situation noch an? Wie lange können diese Unternehmen das aushalten?“ Gerade bei den Liquiditätskrediten werde erst ab 2022 erkennbar, ob Unternehmen diese zurückzahlen könnten, da maximal die ersten beiden Jahre tilgungsfrei seien, so Bongen. Es sei aber absehbar, dass sich die Banken auf höhere Kreditrisiken einstellen müssten. Letztlich würde sich das auch in außerordentlichen Belastungen niederschlagen.

Auftragsbücher vielfach schon sehr voll

Für das verarbeitende Gewerbe seien die zu Beginn der Pandemie von den Betrieben aufgestellten Worst-Case-Szenarien weitestgehend nicht eingetroffen. „Viele Unternehmen berichten sogar davon, dass die Auftragsbücher für 2021 schon sehr voll seien“, schildert Bongen die Lage. Günstig habe sich das Instrument der Kurzarbeit ausgewirkt, wobei es unter den Gewerbekunden der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld im eher überschaubaren Rahmen genutzt worden sei, meint er. Grundsätzlich seien die heimischen Unternehmen zum großen Teil sehr flexibel und schnell in der Lage gewesen, sich auf die Situation einzustellen. Die anfänglichen Umsatzeinbrüche, die sich nicht zuletzt durch die Unterbrechungen der Lieferketten ergeben hatten, seien in vielen Fällen inzwischen weitgehend kompensiert worden.

In einigen Branchen liefen die Geschäfte in der Corona-Pandemie sogar besonders gut. „Unternehmen, die im Bereich der medizinischen Technik tätig sind, wie zum Beispiel mit der Produktion von Filtersystemen oder Teilen für FFP2- oder FFP3-Schutzmasken boomen, ebenso IT-Unternehmen“, erklärt Bodo Bongen. Auch wüssten manche Branchen, die Produkte herstellen, die es in Baumärkten gibt, kaum mit der Produktion nachzukommen. Das gelte unter anderem für Farben oder Tapeten.

Für das eigene Geschäft berichtet der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld von ganz unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Geschäftsfeldern. Bei den Firmenkunden laufe das Finanzierungsgeschäft sehr verhalten. „Es gibt eine große Zurückhaltung, was Investitionen angeht“, sagt Bongen. Dagegen hätten die Zusagen für Wohnungsbaukredite – worunter auch die Finanzierung von Modernisierungen fällt – um etwa 60 Prozent zugenommen. Extrem gut sehe es auch im Wertpapiergeschäft aus. „Wertpapiere sind die einzige Anlagemöglichkeit, die derzeit noch eine Rendite abwirft“, betont er vor dem Hintergrund der andauernden Niedrigzinsphase. Das Fondsgeschäft bewege sich auf Vorjahresniveau. „Unsere Privatkundschaft hat das Thema Corona in Bezug auf die Wertpapieranlagen nur sehr geringfügig tangiert“, meint Bongen. Die Auflösung von Rücklagen sei jedenfalls nicht im größeren Umfang erkennbar.

Beim Blick in die Zukunft zeigt sich der Sparkassenchef durchaus optimistisch. „Wenn man die aktuelle Situation betrachtet, lösen sich viele Dinge gerade auf. Die US-Wahl ist gelaufen, der Brexit vollzogen, die Märkte in Asien haben sich zum Teil schon deutlich erholt“, meint er. Das Thema der Lieferketten und der Logistik hätten die Unternehmen zudem deutlich besser im Griff als zu Beginn der Pandemie, so Bongen. Deutschland sei zudem im Begriff, einige Schlüsseltechnologien ins Land zurückzuholen, um Problemen in diesen Bereichen künftig aus dem Weg gehen zu können. „Wenn wir dann noch hoffen können, dass es mit der weitgehenden Überwindung der Corona-Pandemie eine Erholung geben wird, sehe ich für viele Branchen in der Produktion und auch im Dienstleistungsbereich positiv in die Zukunft.“ Für Gastronomen, Hoteliers und Reisebüros gehe es natürlich darum, dass die Menschen möglichst schnell wieder in Restaurants gehen und Urlaub machen dürften. Gleiches gelte für Kulturveranstaltungen.

"Instrumente im Großen und Ganzen geeignet"

Bis Ende November liefen bei der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme Liquiditätskredite in Höhe von etwa 5 Millionen Euro durch die Bücher. Stundungsvereinbarungen (die für bis zu sechs Monate statt der normalerweise gesetzlich festgelegten drei Monate vereinbart werden können) habe man in der Spitze für ein Kreditvolumen von etwa 9 Millionen Euro getroffen. Dieser Betrag sei aber rückläufig. Bodo Bongen betont, dass diese Hilfen nur solchen Unternehmen gewährt würden, die aufgrund der Corona-Situation in Schwierigkeiten geraten seien. „Bei denen sind die Bilanzen okay und die Substanz ist gut, sie haben eben nur ein Liquiditätsproblem.“ Bei einer wirtschaftlichen Erholung könne man in diesen Fällen erwarten, dass die Tilgungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder erfolgen.

Bodo Bongen bewertet die vom Staat angewandten Instrumente als im Großen und Ganzen dafür geeignet, dass die deutsche Volkswirtschaft gut durch die Krise kommt. Seiner Meinung nach sei weitgehend differenziert und genau auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche geschaut worden. Sicherlich hätten sich anfangs auch einige bei den Hilfen zu Unrecht bedient, das sei aber überschaubar geblieben. Und bei einzelnen für viele Betroffene eher großzügigen Regelungen wie bei den umsatzbezogenen Zuschüssen für die Gastronomie im November und Dezember habe man nachjustiert. „Die Staatsverschuldung steigt nun zwar an, in den Jahren davor wurde aber sehr sparsam gehaushaltet“, meint Bongen. „Wenn es sich ein Staat leisten konnte, die Verschuldung hochzufahren, dann ist es Deutschland.“