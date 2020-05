Ennepetal: Stadt plant Trinkwasserversorgung aus einer Hand

Die Stadt Ennepetal will die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung künftig in eine Hand legen. Die derzeit in Vorbereitung befindliche Ausschreibung für die Konzession, die zum 1. Januar 2021 neu vergeben wird, soll eine entsprechende Vorgabe vorsehen. Bisher hatten sich drei Unternehmen die Wasserlieferungen an die Ennepetaler Haushalte geteilt: die AVU, die Mark-E und der Wasserbeschaffungsverband Milspe (WBV). Für Letzteren als kleinem Verband wäre es kaum denkbar, das gesamte Stadtgebiet mit Trinkwasser zuu versorgen.

Politik will mehr Mitspracherecht

„Die Aufteilung ist historisch gewachsen“, erklärt der Erste Beigeordnete der Stadt, Dieter Kaltenbach. Die AVU versorgt den größten Teil des Stadtgebiets – insgesamt 5815 Hausanschlüsse – mit Wasser aus der Ennepetalsperre. Der vor 130 Jahren gegründete WBV beliefert etwa 800 Kunden in Milspe aus der Heilenbecke Talsperre und die Enervie Vernetzt GmbH (Mark-E) versorgt 123 Wasseranschlüsse im Bereich Hasperbach aus der Hasper Talsperre. Die aktuelle Konzession lief nach 20 Jahren eigentlich schon 2018 aus, wurde aber noch zweimal für jeweils ein Jahr verlängert. Nach geltendem EU-Recht muss die Neuausschreibung nun EU-weit vorgenommen werden.

Heilenbecke Talsperre spielt in der Trinkwasserversorgung eine große Rolle

Der Rat der Stadt Ennepetal hatte sich in den Beratungen über das Vorgehen in dieser Angelegenheit darauf verständigt, die Trinkwasserkonzession künftig nur noch an ein Unternehmen zu vergeben. Zudem wollen sich die Politiker ein stärkeres Mitspracherecht sichern, um zu verhindern, dass es beim Wasser zu deutlichen Preiserhöhungen kommt, wie sie in Südeuropa in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen sei, erklärt Kaltenbach. Und nicht zuletzt sei die Heilenbecke Talsperre ein großes Thema. Die spiele in der Trinkwasserversorgung eine große Rolle, als Naherholungsgebiet und künftig vielleicht auch für den Hochwasserschutz. Daher strebt die Stadt nun an, in der Ausschreibung eine Bestandsgarantie für die Heilenbecke Talsperre, die dem Heilenbecke Wasserverband (92 Prozent) und den Königsanglern Voerde (8 Prozent) gehört, aufzunehmen.

Thema im Rat Am Donnerstag, 14. Mai, will der Rat der Stadt Ennepetal in nicht-öffentlicher Sitzung die Ausschreibung für die Trinkwasserkonzession auf den Weg bringen. Stimmen die Politiker zu, soll die Ausschreibung in Kürze erfolgen. Die Konzession würde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erteilt werden.

Bietergemeinschaften sind ebenfalls zulässig

All dies rechtlich sicher unter einen Hut zu bekommen, sei anspruchsvoll, sagt Kaltenbach. Es wurde eine Arbeitsgruppe von Verwaltung und Politik gebildet, damit hätte die Stadt bereits bei der Vorbereitung der Übernahme des Strom- und Gasnetzes von der AVU gute Erfahrungen gemacht. Auch die Anwaltskanzlei, die die Stadt damals beauftragt hatte, übernimmt nun wieder die juristische Begleitung. Letztlich darf die Ausschreibung nicht auf bestimmte Bewerber zugeschnitten sein oder welche ausschließen. Zulässig seien auch Bietergemeinschaften. Für welchen Zeitraum die neue Konzession ausgeschrieben wird, ist noch offen. Nach höchstrichterlichen Urteilen sind sogar 40 Jahre zulässig.

AVU signalisiert Interesse

Wenn der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, das Prozedere absegnet, kann die Ausschreibung erfolgen. Sollte es am Ende wie gewünscht nur ein Konzessionär sein, der Ennepetal künftig mit Trinkwasser versorgen wird, müsste der Erwerb der Anlagen (Wasserwerke, Leitungsnetz) mit den Vorbesitzern geklärt werden. „Die Konzessionsinhaber sind verpflichtet, ihr Kataster zur Verfügung zu stellen“, verdeutlicht Kaltenbach. Die Finanzierung des Anlagenkaufs wird – ebenso wie die Konzessionsabgabe, die an die Stadt zu entrichten ist – in den Wasserpreis einfließen.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte AVU-Pressesprecher Jörg Prostka, dass sich sein Unternehmen im Falle einer Ausschreibung um die Trinkwasserkonzession bewerben werde. „Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung werden die Interessen der beiden Anbieter WBV und Mark-E zur Zukunftssicherung der Talsperren von uns berücksichtigt“, sagte Prostka.

Noch offen ist, ob die Enervie Vernetzt GmbH ein Angebot abgeben wird. „Wir werden prüfen, in welchem Umfang wir uns auf die Wasserkonzession bewerben werden“, teilte Unternehmenssprecher Andreas Köster mit. „Enervie hat bisher keine Informationen darüber, wann das Verfahren starten wird. Auch gab es keine Gespräche mit der Stadt.“ Für den WBV Milspe erklärt Verbandsvorsteher Prof. Reinhard Döpp: „Wenn die Konzession für das gesamte Stadtgebiet nur an einen Anbieter vergeben werden soll, werden wir uns nicht bewerben können.“ Im Rahmen einer Bietergemeinschaft sei man aber durchaus bereit, an dem Verfahren teilzunehmen. Dem WBV sei es in jedem Falle besonders wichtig, dass die Heilenbecke Talsperre als Rohwasserreservoir samt Wasserwerk und Hochbehälter erhalten bleibe.