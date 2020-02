Ennepetal: Stiftung Loher Nocken baut Mutter-Kind-Wohnhaus

Seit etwas mehr als zehn Jahren bietet die Evangelische Stiftung Loher Nocken „gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder“ an. Seitdem hat sich dieser Bereich zu einem Schwerpunkt für die Stiftungsarbeit entwickelt. Nun werden die Kapazitäten durch die Errichtung eines neuen Mutter-Kind-Wohnhauses auf dem Gelände an der Lohernockenstraße weiter ausgebaut. Am Mittwoch (26. Februar) erfolgte nach längerer Vorbereitungszeit der erste Spatenstich.

Mit einer Investitionssumme von etwa 2,78 Millionen Euro ist es das größte Projekt der Stiftung seit vielen Jahren. Rechnet man die Kosten für Planung und Ausstattung hinzu, liege man bei etwa 3,5 Millionen Euro, so Geschäftsführer Dr. Thomas Trapper. Er dankte dem Vorstand der Evangelischen Stiftung, der gesagt habe: „Wir trauen uns den Bau eines solchen Hauses zu.“

Mutter-Kind-Wohnhaus Grundlage ist Kinder- und Jugendhilfegesetz Dass Mütter (sehr viel seltener auch Väter) und kleine Kinder gemeinsam in einer geeigneten Wohnform untergebracht und betreut werden sollen, „wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen“, ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 19, im Abschnitt „Förderung der Erziehung in der Familie“) geregelt. Diese gesetzliche Regelung schließt zudem ältere Geschwister mit ein, sofern die Mutter alleine dafür zu sorgen hat. Und auch schwangere Frauen können auch schon vor der Geburt in einer solchen Wohnform betreut werden.

Aktuell stehen 84 Plätze für Mutter und Kind zur Verfügung. 33 davon befinden sich in zwei Mutter-Kind-Wohnhäusern auf dem Stiftungsgelände. Hinzu kommt ein Haus mit Mutter--Kind-Trainingswohnungen, in denen Mutter und Kind in der letzten Stufe auf dem Weg in die Selbstständigkeit kurz vor dem Auszug in einen eigene Wohnung vorbereitet werden. Weitere 51 Mütter und Kinder werden von der Stiftung in unterschiedlichen Wohnungen in Ennepetal betreut. Insgesamt 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dem Arbeitsbereich beschäftigt.

In den Mutter-Kind-Bereich können Schwangere und Mütter mit ihren Kindern zwischen 0 und 6 Jahren einziehen, die Unterstützung benötigen beim Aufbau und bei der Gestaltung von Bindung und Beziehung, bei der Haushaltsführung und Versorgung, der Entwicklung von Strukturen im Alltag, der Entwicklung von realistischen Lebensperspektiven und beim Management von Kind, Haushalt und Beruf. Dafür ist täglich rund um die Uhr Fachpersonal im Einsatz, dass die Mütter und Kinder betreut und begleitet. „Wir bieten einen Heimaufenthalt auf Zeit“, erklärte Dr. Thomas Trapper. „Das Ziel ist es, dass die Mütter mit ihrem Kind wieder in ihre eigene Wohnung zurück kehren und dort eigenständig leben können.“ In 90 Prozent der Fälle gelinge das.

Das neue Mutter-Kind-Wohnhaus wird insgesamt 20 Plätze bieten. Es ist speziell für sehr junge Mütter und Mütter mit Handicap (nicht zuletzt für Frauen mit eingeschränkter geistiger Entwicklung) gedacht. „Diese Mütter können auch eine stabile Beziehung zu ihrem Kind aufbauen. Wir bieten Hilfe für die Bewältigung des Alltags an“, erklärt Trapper. Bei den ganz jungen Müttern gehe es zunächst insbesondere darum, mit ihnen zu klären, was Mutter sein überhaupt heißt und sie in der neuen Rolle zu unterstützen: gerade noch selbst ein Kind, nun verantwortlich für ein Kind. Auch für Mütter „die aus Gewaltszenarien kommen“ werde es im neuen Haus ein Extra-Apartment nur für Notaufnahmen geben, erklärt Dr. Thomas Trapper. Auch zwei Apartments für Mütter, die bereits etwas selbstständiger sind, sind vorgesehen.

Es wird gebaggert an der Lohernockenstraße. Im November 2019 wurde auf dem Grundstück mit dem Abriss der dort stehenden Wohnhäuser begonnen. Im Mai 2021 soll der Neubau bezugsfertig sein. Foto: Hartmut Breyer / WP

Das dreigeschossige Gebäude beinhaltet Apartments mit Schlafzimmern für Mutter und Kind, Bad und einer Pantry-Küche. Hinzu kommen Gruppenräume, eine Dachterrasse und ein Garten für gemeinsame Aktivitäten der Bewohner. „Das zentrale Leben soll schon in der Gruppe stattfinden, aber jede Mutter hat ihren Privatbereich“, erklärt der Stiftungsgeschäftsführer das Konzept. Insgesamt elf Fachkraftstellen sind für die Betreuung in dem Haus eingeplant. Nicht zuletzt beinhaltet der Neubau Büroräume.

Dank an alle Beteiligten

Dr. Thomas Trapper dankte anlässlich des Spatenstichs neben dem Vorstand auch dem Kuratorium der Stiftung, das das Vorhaben unterstütze. Ebenso dankte er dem Architektenbüro Brochheuser/Lüttinger aus Remscheid für die Planung, der Baugenossenschaft „Die Voerder“ für die Bauleitung, der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld für die günstige Teilfinanzierung des Projekts sowie der Firma Willich Bau aus Lünen, die das Gebäude als Generalunternehmer schlüsselfertig errichten wird. „Ziel ist es, dass das Haus im Mai nächsten Jahres bezogen werden kann“, erklärte „Die Voerder“-Vorstand Henning Pohl.

Bürgermeisterin Imke Heymann bedankte sich bei der Evangelischen Stiftung Loher Nocken. Es seien schon Spielplätze und Häuser umgebaut worden, nun wage man sich an diesen Neubau. „Das Schöne ist, dass sie es für Menschen machen, die Hilfe brauchen, die durch irgendwelche Umstände in eine Schieflage gekommen sind.“

Auch Stefanie Liedgens, Bewohnerin eines Mutter-Kind-Hauses und Gruppensprecherin am Loher Nocken, die mit ihren Kindern beim Spatenstich dabei war, richtete das Wort an die Gäste. Sie hoffe und wünsche, das in dem Haus Mütter mit Kindern genauso Hilfe bekommen wie sie selbst.