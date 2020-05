Ennepetal: So geht es den Verletzten nach schwerem Unfall

Ennepetal. Martinshorn und Blaulicht konnten nicht verhindern, dass das Feuerwerhrfahrzeug auf dem Weg zum Einsatz in Ennepetal in schweren Unfall geriet.

Trümmerteile auf der Straße, ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug, ein Pkw, der in die Büsche geschleudert wurde und ein Feuerwehrauto, dessen Front nur noch Schrott ist. Es ist eine Szene wie aus einem Actionfilm. Doch es ist schreckeinflößende Realität. Auf der Breckerfelder Straße ereignete sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall, bei dem die Beteiligten unfassbar großes Glück hatten, dass sie mit leichten Verletzungen davon kamen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Und damit gleich das Wichtigste vorweg: Nach Angaben von Polizei und Rettungsdienst kamen die beiden Unfallbeteiligten trotz der Schwere des Zusammenstoßes mit Blessuren davon, die von den Rettungskräften lediglich als leicht eingestuft wurden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und sollen sich auf dem Weg der Besserung befinden. Im Falle der Person, die das Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr lenkte, ist sogar die Rede davon, dass es ihr „soweit ganz gut geht“, dass sie sich am Montag wieder einsatzbereit erklären wolle, wie es auf der Hauptwache hieß. Welch ein Riesenglück die Unfallbeteiligten tatsächlich hatten, zeigt der Hergang des Geschehens.

Es ist gegen 14.40 Uhr, als der Feuerwehrmann, der im Stadtteil Oberbauer wohnt, zu einem Einsatz nach Milspe gerufen wird. Ein Rauchmelder in einer Wohnung hatte Alarm ausgelöst. Der Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr eilt zu dem Einsatzleitungsfahrzeug, das in der Bereitschaftszeit privat bei ihm zu Hause steht und fährt nach Milspe los.

Das Unglück geschieht nicht weit entfernt auf der Breckerfelder Straße. Eine 56 Jahre alte Ennepetalerin, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Voerde unterwegs ist, will nach links in die Straße „Kerkenberg“ einbiegen. Hinter ihr eilt das Feuerwehrfahrzeug heran und setzt zum Überholen an. Am Fahrzeug waren Blaulicht und Martinshorn vorschriftsmäßig eingeschaltet, teilte später die Polizei mit.

Dann passiert es. Genau in dem Moment, in dem der Feuerwehrmann überholen will, schert die Fahrerin nach links aus, und es kommt zum Zusammenstoß. Das Feuerwehrfahrzeug prallt mit der linken Frontseite in den Pkw und trifft ihn direkt zwischen Fahrertür und Vorderreifen.

Die Wucht des Zusammenstoßes ist so groß, dass der Feuerwehrmann sofort die Gewalt über sein Fahrzeug verliert und mit dem Transporter nach links gegen einen dort parkenden Pkw abdriftet. Erneut kommt es zu einem lauten Knall. Der zweite Aufprall ist so stark, dass der geparkte Pkw sich um 180 Grad dreht, umkippt und dann auf dem Fahrzeugdach liegen bleibt. Die Front des Feuerwehrfahrzeuges, das auf die Mitte der Fahrbahn zurückkatapultiert wird und dort zum Stehen kommt, ist total demoliert. Der Pkw der Frau wird durch den Zusammenstoß nach rechts geschleudert und kommt mit seiner Front in den Büschen des Seitengrüns zum Stehen.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Breckerfelder Straße war während des Rettungseinsatzes auf dem betroffenen Abschnitt gesperrt.

Unfallursache noch unklar

Die Ursache des Unfalls, warum die Frau ausscherte, obwohl das Feuerwehrfahrzeug eigentlich gut sicht- und hörbar mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, ist noch unklar. Auch bei welcher Geschwindigkeit der Unfall in der 50er-Zone passierte. Dies werden die Befragungen erbringen müssen, die aufgrund der Verletzungen bzw. Behandlung der Unfallbeteiligten noch nicht erfolgt sind.

Der Einsatz in Milspe erwies sich übrigens als Fehlalarm. Der Rauchmelder in der Wohnung an der Milsper Straße hatte aus unbekannten Gründen angeschlagen. Die Wohnung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert und der Melder demontiert. Nach Beendigung der Maßnahmen – im Einsatz waren Kräfte der Hauptwache und der Löschgruppe Voerde – wurde der Einsatz um 15.06 Uhr beendet.

Gutachter wird am Montag erwartet

Ein Einsatzleitfahrzeug ist mit Computer-Arbeitsplatz und spezieller Kommunikationstechnik ausgestattet, um bei Einsätzen Rettungsabläufe zu koordinieren, den Kontakt zur Leitstelle zu halten, Kräfte nachzuordern und einzuweisen. Es hat damit bei Rettungseinsätzen eine wichtige Funktion. Die Feuerwehr Ennepetal verfügt – mit dem verunfallten Transporter – über insgesamt drei Einsatzleitfahrzeuge.

Ob das Einsatzleitfahrzeug repariert werden kann oder nach dem Unfall ein Totalschaden ist und ersetzt werden muss, soll ein Gutachter klären, der heute bei der Feuerwehr Ennepetal erwartet wird.