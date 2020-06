Ennepetal: Verletzter nachdem BMW-Fahrerin Verbot ignoriert

Ennepetal. Weil eine 32-Jährige in ihrem BMW ein Verbot in Ennepetal einfach ignoriert, liegt ein 26-Jähriger nun im Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße sind am Donnerstagmorgen ein 26-jähriger Mann schwer und eine 32-jährige Frau leicht verletzt worden.

Gegen 6 Uhr war die 32-Jährige auf der Kölner Straße in Richtung Gevelsberg unterwegs. In Höhe der Bahnhofstraße wollte sie mit ihrem BMW nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, obwohl dies an der Stelle verboten ist. Beim Abbiegen stieß sie mit dem im Gegenverkehr fahrenden Seat des 26-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die BMW-Fahrerin leicht, der Seat Fahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Längere Staus

Da bei den Fahrzeugen Betriebsmittel auf die Fahrbahn ausliefen, musste eine Spezialfirma zur Beseitigung angefordert werden. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Reinigung, musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Gevelsberg wurde über die Friedrichstraße umgeleitet, der Verkehr aus Schwelm über die Voerder Straße. Es bildeten sich in beiden Richtungen zum Teil längere Staus. Nach etwa zwei Stunden waren alle Verkehrsmaßnahmen durch die Polizei beendet und der Verkehr konnte wieder fließen.