Ennepetal: Voerder Kirmes ist aktuell noch im Plan

Vom 6. bis 9. Juni findet die Voerder Kirmes statt. So steht es im Veranstaltungskalender der Stadt Ennepetal und auf der Homepage des Heimatvereins Voerde. „Wir sind voll im Thema. Es ist alles ganz normal geplant, die Kirmes steht“, sagt Schausteller Andreas Alexius, der sich als von der Stadt bestellter Platzmeister um den Besatz von Lindenstraße und Kirmesplatz mit Fahrgeschäften und Buden kümmert. Ob das Volksfest tatsächlich durchgeführt werden kann, hängt natürlich ganz wesentlich vom Verlauf der Corona-Pandemie und von den von Land und Bund verordneten Schutzmaßnahmen ab. Vor dem 19. April – bis dahin laufen die aktuellen Kontaktbeschränkungen – werde es keine Entscheidung geben, heißt es von Seiten der Stadt als Veranstalter.

Beim Heimatverein Voerde, der die Kirmes mit plant und sich um die damit verbundenen Veranstaltungen wie die Wahl und Kürung des Ehrennachtwächters und den Festzug kümmert, liegen einige Dinge derzeit auf Eis. „Wir müssten Sachen bestellen, wie die Herzen, die auf dem Festzug verteilt werden“, erklärt der Vorsitzende Hans Martin Heimhardt. „Und wir haben auch noch kein Feuerwerk bestellt.“ Zudem seien die Reklameplakate nicht gedruckt, allein die würden mehr als 1000 Euro kosten, sagt er. Man wolle momentan Kosten vermeiden, um bei einer Kirmesabsage nicht darauf sitzenzubleiben. „Wenn die Kirmes stattfindet, brauchen wir sowieso keine Plakate. Dann kommen die Leute auch so“, meint Heimhardt.

Voerder Kirmes Wurzeln reichen Jahrhunderte zurück Die Wurzeln der traditionsreichen Voerder Kirmes liegen Jahrhunderte zurück. Sie entwickelte sich aus dem Kirchweihfest. Das wiederum sei nach Darstellung von Lokalhistorikern fast so alt wie das Kirchspiel Voerde selbst, das Mitte des 11. Jahrhunderts – andere sprechen vom Jahr 1226 – gegründet worden sei. Wieder andere berufen sich auf den westfälischen Geschichtsschreiber Johann Dietrich von Steinen, der die Voerder Kirmes 1755/56 mit dem Hinweis erwähnte: „Am Tag Johannes des Täufers wird hier Jahrmarkt gehalten.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg verkümmerte das Volksfest zusehends. Darauf hin initiierte Gerd Himmen die Gründung des Förderkreises Voerder Kirmes, der der Kirmes wieder zu altem Glanz verhelfen wollte – durchaus mit Erfolg. Auf dem Förderkreis fußte die 1989 vollzogene Neugründung des Heimatvereins Voerde. Auch wenn die Stadt die Kirmes veranstaltet, so ist der Heimatverein doch maßgeblich an der Organisation beteiligt und nicht zuletzt für das Rahmenprogramm verantwortlich.

In der Schwebe ist auch die Wahl des neuen Ehrennachtwächters, die für Freitag, 24. April, terminiert ist und im Hotel-Restaurant „Rosine“ stattfinden soll. Es bleibe abzuwarten, wie es nach dem 19. April weitergehe, meint der Heimatvereinsvorsitzende. Sollte die Entscheidung über die Kirmes erst einmal noch offen bleiben, sei aber zu überlegen, ob man überhaupt einen Nachtwächter wählen sollte. „Wenn die Kirmes dann doch abgesagt wird, würden dem- oder derjenigen alles entgehen, was das Amt so besonders macht“, erklärt Hans Martin Heimhardt. Dazu gehören die für den 15. Mai vorgesehene Kürung, der Festzug, der Empfang der Bürgermeisterin, die Kirmes selbst und die Züge und Veranstaltungen in der Nachbarschaft – wobei der Hasper Kirmeszug schon abgesagt wurde. Wenn es kurzfristig doch grünes Licht für die Kirmes geben würde, könnte man notfalls die Wahl schnell doch noch durchführen, so Heimhardt.

Schausteller mit Konzept bei Auflagen

„Alles fixiert sich auf den 20. April, dann werden wir uns des Themas annehmen“, sagt Stadt-Pressesprecher Hans-Günther Adrian. Die Verhandlungen mit den Schaustellern seien ohnehin gelaufen, alles andere Organisatorische sei Routine und ließe sich jederzeit auf den Weg bringen.

Ähnlich äußert sich Andreas Alexius. „Alle Gewerke stehen im Moment auf Standby“, so der Schausteller aus Ennepetal. Die noch ausstehenden Aufgaben seien normales Handwerk, man arbeite Schritt für Schritt gewisse Regularien ab. „Wir gehen davon aus, dass wir die Kirmes durchführen“, so Alexius. Inwieweit das mit Festzug oder ohne sein werde, bleibe abzuwarten. Wenn es grünes Licht gebe, habe man jedenfalls schon ein Konzept, wie mögliche Auflagen umgesetzt werden könnten. Beispielsweise habe er Handwaschstationen bestellt, die auf dem Gelände verteilt werden können.