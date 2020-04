Ennepetal: Volker Engelking feiert 60. Geburtstag

Als Volker Engelking Ende 1988 im Alter von 28 Jahren als Unterbrandmeister von der Feuerwehr Witten-Stockum zur Löschgruppe Voerde wechselte, konnte keiner in seinem neuen Wohnort Ennepetal ahnen, dass Engelking einmal zu den führenden Wehrleuten in der Klutertstadt zählen würde. Am heutigen Samstag vollendet er sein 60. Lebensjahr. Volker Engelking machte Karriere in der Freiwilligen Feuerwehr. Vor wenigen Wochen gab er sein Amt als Löschzugführer in Voerde ab. 22 Jahre war er dort der Chef. Als stellvertretender Stadtbrandmeister wird er aber weiterhin mit die Geschicke der Ennepetaler Feuerwehr leiten und auch im Führungseinsatzdienst tätig sein. In der Löschgruppe Voerde zählt Volker Engelking jetzt zur Mannschaft und wird dabei sein, wenn die Wehr ausrücken muss.

„Als er zur Löschgruppe Voerde kam, wurde er mit offenen Armen empfangen!“ Das sagte Stefan Lippes, als er im Februar in der Jahresdienstbesprechung das Engagement seines nun Vorgängers würdigte. Volker Engelking zählte zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr, wurde 1990 stellvertretender Jugendfeuerwehrwart, 1997 stellvertretender Einheitsführer der Löschgruppe Voerde unter Führung von Karl-Friedrich Höhl.

Sohn ebenfalls bei der Feuerwehr

Dessen Funktion übernahm er schon ein Jahr später, dann zusätzlich das Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters. Im Jahre 2002 übernahm Engelking auch die Führung des jetzt ehemaligen Löschzugs 2 (Voerde-Oberbauer). In Engelkings Amtszeit in Voerde erhielt die Löschgruppe neue Fahrzeuge und ein modernes Gerätehaus im Friedhofsweg. Mit der Löscheinheit Witten-Annen wurde eine Freundschaft geknüpft, und bei der Voerder Kirmes ist die Löschgruppe aktiv dabei. Volker Engelking kann sich sichtlich freuen, wenn beim jährlichen Freundschaftsschießen der Vereine die Löschgruppe mit oben in der Siegerliste steht. Er freut sich auch, dass Sohn Tim freiwilliger Wehrmann in Voerde ist, aber auch zur Berufsfeuerwehr Hagen zählt.

Mit seiner Frau Martina hat Volker Engelking sich schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Das Ehepaar reiste mit der Aida in die Karibik. Am heutigen Samstag sollte groß gefeiert werden im Schützenheim am Helkenberg. Wegen des Corona-Virus’ fällt die Feier jedoch aus. Martina und Volker Engelking schauen in die Zukunft. „Im nächsten Jahr wird die Feier nachgeholt. 60 plus!“ soll es dann heißen.