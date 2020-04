Ennepetal: Was machen Nepomuck und Finn zu Ostern?

Die Voerder Autorin Britta Kummer hat ein neues Werk veröffentlicht. Wer ihre beiden letzten Bücher, „Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn“ und „Weihnachten mit Nepomuck und Finn“, kennt, wird sich fragen: Was machen die beiden liebenswerten Chaoten denn in der Osterzeit?

Britta Kummer und Christine Erdic, die an etlichen Büchern mitgearbeitet hat, haben sich bereits Anfang Dezember 2019 Gedanken über ein Osterbuch gemacht und Ideen gesammelt. Schon Ende Dezember habe man sich ans Werk gemacht. „Schreiben, Buchsatz, Lektorat, Covergestaltung. Ende Januar war das neueste Buch, ,Ostern mit Nepomuck und Finn’ auf dem Markt“, so Kummer. „Es ging ruckzuck, wie bei den anderen Büchern auch. Wenn Christine Erdic und ich loslegen, läuft das wie von selbst.“ Natürlich sei es von Vorteil, wenn man sich gut kenne und schon mehrere Projekte zusammen gemacht habe. „Sie hat begonnen, ich habe weitergeschrieben – so ging es dann hin und her.“ Britta Kummer setzt sich, wie so gerne, an den PC – und kann nicht mehr aufhören. Wenn sie nachts eine Idee hat, steige sie aus dem Bett und notiere sich etwas auf dem bereit liegenden Blöckchen.

Ostern mit Nepomuck und… Als Taschenbuch und E-Book erhältlich „Ostern mit Nepomuck und Finn“ von Britta Kummer ist als Taschenbuch erhältlich, kostet 4,99 Euro und hat 88 Seiten; Verlag: BoD – Books on Demand. ISBN-13: 978-3750407725. Das Werk ist auch als E-Book zum Preis von 2,49 Euro zu bekommen.

Seit 2007 bestimmt das Schreiben das Leben von Britta Kummer, die in Ennepetal an der Rollmannstraße im Zentrum für Betreuung und Pflege in einer eigenen Wohnung lebt. Die 49-Jährige, die auf Rollator und Rollstuhl angewiesen ist, ist gelernte Versicherungskauffrau, nun aus gesundheitlichen Gründen Rentnerin. „Willkommen zu Hause, Amy“ war ihr erstes Buch, inzwischen hat sie bereits 25 Werke veröffentlicht.

„Ich liebe es, Kinderbücher zu schreiben, obwohl ich auch schon über Marmelade, vegetarische und Ofengerichte und über meine Multiple Sklerose-Erkrankung geschrieben habe“, betont Britta Kummer. „Als Schulkind habe ich wirklich nur das geschrieben, was gefordert wurde und heute kann ich nicht mehr aufhören zu schreiben.“ Das sei natürlich auch ein guter Ausgleich zu ihrer Krankheit. „So habe ich kaum Zeit, darüber nachzudenken.“

In „Ostern mit Nepomuck und Finn“ geht es darum, dass sich Kobold Nepomuck auf den Weg macht, um seine Mäusefreunde zu besuchen. Viel zu lange haben sie sich nicht gesehen. Da passt es gut, dass Ostern vor der Tür steht. So kann man wieder feiern und Zeit verbringen. Wer Nepomuck und Finn kennt, weiß, dass sie für so etwas immer zu begeistern sind. Sie sind halt stets zu Späßen aufgelegt. Die Natur erwacht und für das Osterfest gibt es viel vorzubereiten. Es werden gemeinsam Ostereier bunt verziert. Dabei schießen die Mäusekinder etwas über das Ziel hinaus und machen Blödsinn. Doch: Man musste erst einmal an gekochte Eier kommen und die einfärben. Nepomuck und Finn hecken dabei einen waghalsigen Plan aus, der nicht ungefährlich ist.

Weitere Bücher mit beiden geplant

Fazit: Es gibt eine Ostereiersuche mit Überraschungen, es wird turbulent und abenteuerlich. „Neben einer spannenden Geschichte warten diesmal tolle Basteltipps auf die jungen Leser“, verrät Britta Kummer. So beispielsweise könnten ein Osterdorf gebastelt oder Osteranhänger aus Salzteig hergestellt werden. Nicht zu vergessen lustige Osterhasen aus Socken. Ja, und wer sie hat: Mäuse und Hasen aus Toilettenpapierrollen. Zusätzlich gibt es Ausmal- und Rätselspaß – alles rund um Ostern. „Es ist ein Mitmachbuch, bei dem Kinder selbst kreativ werden können“, sagt Britta Kummer. „Nepomuck und Finn haben schon eine Fangemeinde, und weil die stetig wächst, möchten wir die natürlich weiter unterhalten“, erzählt sie. „Weil die beiden vorangegangen Bücher so gut gelaufen sind, haben wir rasch weitergemacht. Der Hauptgrund war aber, weil wir Spaß daran haben, die zwei gemeinsam etwas erleben zu lassen. Die passen wirklich gut zusammen. Zwei liebenswerte Chaoten, die es faustdick hinter den Ohren haben. Und da wir so eine Freude daran haben, haben wir beschlossen, noch mehr Bücher mit Nepomuck und Finn zu schreiben.“