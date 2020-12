Ennepetal: Wer hat Unfall beobachtet?

Ennepetal Nach einem Schaden an einem Pkw in Ennepetal: Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung auf einen Unfall.

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen

Pkw der die Loher Straße in Ennepetal mit einem platten Reifen befahren soll.

Anschließend konnten die eingesetzten Kräfte den mittlerweile geparkten Pkw auf der Schemmstraße antreffen. Der 44-jährige Fahrzeugführer aus Ennepetal stand weder unter Alkohol- noch unter dem Einfluss anderer Medikamente.

An dem Pkw wurde ein erheblicher Sachschaden im Frontbereich festgestellt. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte noch nicht ermittelt werden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Pkw in Schwelm oder Ennepetal einen Unfall gehabt haben muss, bei dem der Reifen vorne links geplatzt ist.

Die Polizei hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise auf eine Unfallörtlichkeit werden auf der Polizeiwache in Ennepetal

entgegen genommen. Die Kontaktdaten: Polizeiwache Ennepetal Kölner Straße 296, in Ennepetal, Tel. 02333-91664000.

