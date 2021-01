Ennepetal: Wer ist der Trickbetrüger mit der Clownsmaske?

Ennepetal: Die Polizei fahndet nach einem Trickbetrüger mit einer Clownsmaske, der in Ennepetal zugeschlagen hat.

Am Mittwoch um 15.45 Uhr kam es in der Voerder Straße in Ennepetal zwischen Bürgerbüro und Sparkasse zu einem Trickdiebstahl. Einem 53-jährigen Ennepetaler wurde von einem Unbekannten ein Zettel mit ungeordneten,

wahllos kopierten und aufgeschriebenen Buchstaben vor das Gesicht gehalten. Als der Ennepetaler versuchte, den Zettel zu lesen, schaffte es der Täter ihn so

abzulenken und entwendete währenddessen die Geldbörse aus der Jackentasche des Opfers. Der männliche Täter trug eine auffällige Clowns-Mund-und-Nasenmaske. Der Mund ist zum Lächeln geformt, aber geschlossen. Darüber befindet sich eine rote runde Nase.

Die Person wird laut Polizei weiter wie folgt beschrieben:

-ca. 25-35 Jahre -ca. 170-175cm -normale bis schlanke Statur

-kurze schwarze Haare -lange schwarze Wimpern -gepflegte Augenbrauen

-dunkel gekleidet (vermutlich blaue Steppjacke)

-südosteuropäisch/westasiatisch aussehend -sprach nicht weiter





Die Polizei sucht nun Zeugen, denen dieser Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder

die Angaben zu der Identität geben können. Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.