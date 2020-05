Ennepetaler Grüne für Pflanzen statt Steingärten

Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will Bauherren künftig dazu verpflichten, Außenflächen zu begrünen oder zu bepflanzen, sofern dies nicht einer anderen zulässigen Verwendung entgegensteht. Außerdem sollten auch in bestehenden Wohnanlagen bei der Neuanlage von Gärten Steingärten verhindert werden. In einem Antrag an Bürgermeisterin Imke Heymann bitten die Grünen um Prüfung, ob es rechtliche Möglichkeiten für derartige Festlegungen gibt – beispielsweise durch Änderung der Satzungen oder bestehender Bebauungspläne –

Die Grünen bitten die Stadtverwaltung zudem darum, eine Aufklärungskampagne zum Umweltnutzen der Vorgärten ins Leben zu rufen. „Durch die oben genannte Festlegung soll der Verschotterung der Vorgärten in Ennepetal entgegengearbeitet werden“, heißt es zur Begründung. Die Stadt Bremen strebe zum Beispiel ein solches Vorgehen an. In den Städten Dortmund, Xanten, Hagen und Heilbronn sei es bereits realisiert und in zahlreichen anderen Kommunen gebe es Vorstöße, deren Vorbild zu folgen, erklärt die Fraktion.

„Angesichts von Hitzesommern und Starkregenereignissen wird das kleinräumige Stadtklima davon profitieren“, so die Grünen. „Immer mehr Städte kommen zu der Einsicht, dass sie mehr Grün brauchen: Verbaute Städte heizen sich immer weiter auf und kühlen nachts nicht mehr ab. Steingärten verstärken diesen negativen Effekt. Sie heizen sich im Sommer stärker auf als naturnahe Gärten. Die in den Steinen gespeicherte Wärme wird über Nacht abgegeben und wirkt so der erfrischenden Abkühlung entgegen.“ Pflanzen dagegen würden ihre Umwelt eher abkühlen, weil sie Wasser verdunsten. Der Boden in Steingärten könne zudem kein Wasser speichern und es fehlten darin große Pflanzen, die Schatten spenden. „Die Aufheizung der Städte gefährdet die Gesundheit von Menschen mit Kreislaufproblemen“, erklären die Antragsteller weiter.

Gut für Klima und Artenvielfalt

Auf Grünflächen würden sich sowohl Bodenorganismen als auch Insekten und Singvögel wohlfühlen, führen die Grünen weiter aus. Die Maßnahme diene also nicht nur der Klimaverbesserung, sondern auch der Artenvielfalt. „Im Idealfall bieten begrünte Flächen den Tieren, die in den monotonen, von der industriellen Landwirtschaft geprägten Landschaften nicht überleben können, Nahrung, Unterschlupf und Raum für die Kinderstube“, heißt es weiter. In Steingärten könne zudem das Wasser nicht mehr gut abfließen, weil Beton oder Folie unter den Schottergärten dies verhindern würden.

„Auch die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sieht das ähnlich“, führt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Ennepetal an. „Im Rahmen einer Umweltministerkonferenz am 10. Mai 2019 betonte sie, dass sie versiegelte Vorgärten auch darum für problematisch hält, weil das Wasser bei Starkregen nicht richtig abfließen könne. Volle Keller und Kanäle seien die Folge.“ Heinen-Esser habe betont, dass die Kampagne der Umweltminister der Sensibilisierung dienen solle. Ein Verbot sei eine Frage der kommunalen Satzungen.