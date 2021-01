Ennepetaler Lederer GmbH übernimmt Wuppertaler Unternehmen

Ennepetal Die Lederer GmbH aus Ennepetal hat zum Jahresbeginn die Wuppertaler Normtec Montage- und Befestigungstechnik GmbH übernommen.

Die Wuppertaler Firma, die elf Mitarbeiter beschäftigt, vertreibt seit sieben Jahren Edelstahl-Verbindungselemente und verzeichnete 2020 einen Umsatz von 11,5 Millionen Euro. Die Lederer GmbH übernahm nun sämtliche Geschäftsanteile von der Theo Förch GmbH & Co. KG und führt Normtec als eigenständiges Unternehmen am bisherigen Standort Wuppertal weiter. Geschäftsführer ist der langjährige Normtec-Mitarbeiter und -Prokurist Sebastian Ovenhausen.

„Wir wollen mit dieser Entscheidung ein weiteres Kapitel in der nunmehr 51-jährigen Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens schreiben. Nach Einführung und Ausbau unseres C-Teile-Managements-Geschäfts, beständigem Engagement bei Sonder- und Zeichnungsteilen, Betreiben eines eigenen akkreditierten Prüflabors und vielen weiteren erfolgreichen Meilensteinen, stärken wir nun erneut unseren Unternehmenskern: Edelstahl-Verbindungselemente sind von Anfang an und bis heute die Grundlage unseres Geschäftserfolgs“, erklärt Dr. Volker Lederer, Inhaber und Geschäftsführer der Lederer GmbH, die Übernahme. Man werde von nun an gemeinsam das Ziel verfolgen, die Position auf dem Markt für rostfreie Verbindungselemente nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.

Spezialist für Verbindungselemente

Die Lederer GmbH, die ihren Sitz an der Katzbachstraße in Oelkinghausen hat, ist Spezialist für hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, individuelle Sonder- und Zeichnungsteile sowie effizientes C‐Teile‐Management. Das Unternehmen aus Ennepetal hat rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wurde 1970 von Rainer Lederer gegründet. Das Familienunternehmen wird in zweiter Generation von Dr. Volker Lederer geführt und gehört seit langem zu den Marktführern der Branche. Der Umsatz liegt pro Jahr bei rund 66 Millionen Euro. Da Unternehmen liefert täglich fast 5,5 Millionen Teile in die ganze Welt.