Ennepetals dienstältester Feuerwehrmann ist tot

Große Trauer bei der Ennepetaler Feuerwehr und im Stadtteil Königsfeld: Hans-Walter Zuschlag, der am Sonntag 95 Jahre alt geworden wäre, ist tot. Er starb nach einer längeren Krankheit.

Er war der dienstälteste Feuerwehrmann in der Stadt Ennepetal. Am 10. Mai hätte er sein 80-jähriges Dienstjubiläum begangen. Der stellvertretende Leiter der Ennepetaler Feuerwehr und Chef der Löschgruppe Külchen, Stadtbrandinspektor Timo Schemmann schreibt: „Über viele Jahre war Hans-Walter Zuschlag der ,erste Maschinist’ der Löschgruppe Külchen und somit verantwortlich für das ihm anvertraute Löschgruppenfahrzeug und auch dessen Besatzung.“ Der Oberfeuerwehrmann sei oftmals als Erster bei Einsätzen am Gerätehaus am Külchen gewesen.

Am Windgarten geboren

Hans-Walter Zuschlag wurde am 26. April im elterlichen Haus am „Windgarten“, heute Königsfelder Straße 89, geboren. Dort wohnte er auch Zeit seines langen Lebens. Gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten Siegfried Braselmann und Fredo Wienert trat er am 10. Mai 1940 in die Löschgruppe Külchen ein. „Vor die Wahl gestellt, ob er in der Hitlerjugend oder in der Feuerwehr seinen Dienst verrichten wolle, fiel dem jungen Hans-Walter die Entscheidung nicht schwer, entstammte er schließlich einer der ältesten Feuerwehrfamilien im Bereich Külchen“, weiß Timo Schemmann.

Vater gründete Löschzug mit

Hans-Walter Zuschlags Vater Walter war 1924 Mitbegründer der Löschgruppe Külchen und führte diese mehr als 25 Jahre lang. Der Sohn des Verstorbenen, Wilfried Zuschlag, ist 40 Jahre freiwilliger Wehrmann und als Kassierer Mitglied des erweiterten Kommandos der Löschgruppe Külchen. Er wurde im Februar in der Jahresdienstbesprechung der Ennepetaler Feuerwehr für seine Treue geehrt.

Ehrenzeichen in Silber und Gold

Hans-Walter Zuschlag wurde im Jahre 1965 mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber des Landes NRW und später, im Jahr 1980, dann auch mit „Gold“ ausgezeichnet. Im Jahre 1986 wurde er aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Er wechselte in die Ehrenabteilung, der er bis zu seinem Tode angehörte.

Von der Ehrenabteilung aus begleitete er das Geschehen in der Feuerwehr, und beim traditionellen „Tanz in den Mai“ unter dem Steigerturm am Külchen war er lange Zeit noch helfend dabei. Im Jahre 1990 ehrte ihn der Landesfeuerwehrverband für sein 50-jähriges Dienstjubiläum.

Gelernter Maschinenschlosser

Hans-Walter Zuschlag war gelernter Maschinenschlosser, wagte 1969 den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm den elterlichen Schlosserei- und Metallverarbeitungsbetrieb, der seit 1859 am heutigen Standort existiert. Im Jahre 1994 übergab er die Verantwortung an seinen Sohn Wilfried, arbeitete aber noch viele Jahre im Betrieb mit.